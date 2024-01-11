Шмыгаля могут убрать с должности премьера? Разгорается скандал со штрафом и реестром коррупционеров

Всему виной должностная халатность?

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, разгласив данные об обличителе по делу относительно председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого, совершил административное правонарушение. Поэтому на него глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков составил протокол.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК. Отмечая, что теперь чиновнику грозит штраф и лишение права занимать определенные должности.

Отмечается, что глава правительства, предварительно рассмотрев сообщения о коррупции от разоблачителя, а именно работника Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), поручил соответствующим должностным лицам проработать это сообщение и по результатам проинформировать заявителя и Кабинет Министров Украины (КМУ).

Но среди должностных лиц, которым было поручено рассмотреть сообщение, указан и глава КРАИЛ Иван Рудый, о противоправных действиях которого и сообщалось. Поэтому должностное лицо приняло решение о нарушении дисциплинарного производства в отношении обличителя. Однако закон предусматривает, что обличитель не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны его руководителя или работодателя другим негативным мерам воздействия.

В протоколе отмечено, что причиной таких действий со стороны главы правительства могла быть должностная халатность.

"Установив факт таких действий, НАПК составило протокол в отношении Председателя КРАИЛ 5 января 2024 года. Таким образом премьер-министр Украины совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 1728 КУоАП, поскольку незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей", — отмечает НАПК.

Премьер-министр был приглашен для ознакомления с протоколом на 10 января 2024 года, но он не явился в указанный срок и не сообщил о причинах неявки.

Поэтому НАПК направило протокол для рассмотрения в суд по месту совершения правонарушения.

"Если суд признает Дениса Шмыгаля виновным в совершении административного правонарушения, то на должностного лица будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год, что будет основанием для внесения сведений относительно него в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", — говорится в сообщении.

Заметим, что по части 2 ст. 65-1 Закона Украины "О предотвращении коррупции", лицо, совершившее коррупционное правонарушение или правонарушение, связанное с коррупцией, однако к которому судом не применено наказание или на которое не наложено взыскание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, или приравнивающейся к этой деятельности, подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.

Национальное агентство отмечает, что Закон Украины "О предотвращении коррупции" устанавливает запрет раскрывать информацию о личности обличителя третьим лицам, которые не привлекаются к рассмотрению сообщенных им фактов и непосредственно касающимся этих фактов (ч. 1 ст. 535 Закона). Аналогичная норма содержит и статья 16 Директивы Европейского Парламента и Совета ЕС 2019/1937 от 23.10.2019 о защите лиц, сообщающих о нарушении законодательства Европейского Союза.

Напомним, что нынешний глава НАПК Александр Новиков слагает свои полномочия 15 января 2024 года. Конкурс на избрание нового главы Агентства продолжается. "Телеграф" писал, что 29 декабря состоится первый этап конкурса по избранию главы НАПК. Дмитрий Калмыков является главным кандидатом на этот пост.