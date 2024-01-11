Шмигаля можуть прибрати з посади прем'єра? Розгоряється скандал зі штрафом та реєстром корупціонерів

Усьому виною посадова недбалість?

Премʼєр-міністр Україн Денис Шмигаль, розголосивши дані про викривача у справі щодо голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого, здійснив адміністративне правопорушення. Тож на нього голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков склав протокол.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК. Зазначаючи, що тепер топпосадовцю загрожує штраф та позбавлення права обіймати певні посади.

Зазначається, що очільник уряду, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), доручив відповідним посадовим особам опрацювати це повідомлення і за результатами поінформувати заявника та Кабінет Міністрів України (КМУ).

Але серед посадових осіб, яким було доручено розглянути повідомлення, зазначено й голову КРАІЛ Івана Рудого, про протиправні дії якого й повідомлялося. Тож посадовець прийняв рішення про порушення дисциплінарного провадження стосовно викривача. Проте закон передбачає, що викривача не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку його керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу.

У протоколі зазначено, що причиною таких дій з боку голови уряду могла бути посадова недбалість.

"Встановивши факт таких дій, НАЗК склало протокол стосовно Голови КРАІЛ 5 січня 2024 року. Таким чином прем’єр-міністр України вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 1728 КУпАП, оскільки незаконно розголосив інформацію про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків", — зазначає НАЗК.

Прем’єр-міністра було запрошено для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки.

Тож НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення.

"Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винним у вчиненні адміністративного правопорушення, то на посадовця буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік, що буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що, за частиною 2 ст. 65-1 Закону України "Про запобігання корупції", особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, однак до якої судом не застосовано покарання або на яку не накладено стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

Національне агентство наголошує, що Закон України "Про запобігання корупції" встановлює заборону розкривати інформацію про особу викривача третім особам, які не залучаються до розгляду повідомлених ним фактів та тим, кого безпосередньо стосуються ці факти (ч. 1 ст. 535 Закону). Аналогічну норму містить і стаття 16 Директиви Європейського Парламенту і Ради ЄС 2019/1937 від 23.10.2019 про захист осіб, які повідомляють про порушення законодавства Європейського Союзу.

Нагадаємо, що нинішній очільник НАЗК Олександр Новіков складає свої повноваження 15 січня 2024 року. Конкурс на обрання нового голови Агентства ще триває. "Телеграф" писав, що 29 грудня відбудеться перший етап конкурсу з обрання голови НАЗК. Дмитро Калмиков є головним кандидатом на цю посаду.