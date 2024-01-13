Субсидию не назначат если...: список причин для отказа в помощи

Предоставленные данные проверяют в Пенсионном фонде

В Украине некоторые граждане и иностранцы могут пользоваться правом на получение субсидии. Однако некоторые могут потерять свои выплаты. Это может произойти из-за семейных или материальных изменений, о которых не сообщили в Пенсионный фонд.

Согласно постановлению Кабмина, причинами для отмены или не предоставления субсидии могут быть наличие крупных депозитов (более 100 тысяч грн), покупка авто, приобретение товаров на сумму более 50 тысяч. Если такие факты скрыть, а их обнаружат уже после предоставления субсидии, то ее сумму перечислят или отменят.

Список причин, по которым могут отменить субсидию:

Изменение места жительства, поскольку расчет льгот производится в соответствии с конкретным адресом. Смерть лица, которому предоставляли льготы. В таком случае другие проживающие, указанные в декларации, могут получить сумму уже начисленной субсидии. Предоставление ложных сведений о размере дохода. Приобретение различных вещей или оплата услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн., таких как земельный участок, квартира (дом), транспортное средство, строительные материалы и другие товары долгосрочного потребления. Задолженность за коммунальные услуги свыше 680 гривен, которая накопилась в течение 3 месяцев. Но это можно обойти.

Некоторые граждане могут не иметь права на субсидию вообще в следующих случаях:

Наличие совершеннолетнего не обучающегося члена семьи, который не является официально безработным и не работает. Также есть другие исключения, например, пребывание в тюрьме. Площадь квартиры более 130 кв. м, а дома – более 230 кв. м. Наличие автомобиля, выпущенного менее 5 лет назад или двух и более автомобилей, выпущенных менее 15 лет назад (за исключением мопедов и велосипедов). Наличие депозита в размере более 100 тыс. грн. Невозмещение лишних средств, полученных с помощью субсидии. Задолженность по алиментам в течение 3 месяцев и более у одного из членов домохозяйства. Наличие еще одного жилья.

"Телеграф" рассказывал, что доходы учитываются не только зарегистрированных членов домохозяйства, но и членов их семей. Состояние учитывается у супругов даже при раздельном проживании за одним исключением.