Субсидію не призначать якщо...: перелік причин для відмови в допомозі
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Надані дані перевіряють в Пенсійному фонді
В Україні деякі громадяни та іноземці можуть користуватися правом на отримання субсидії. Однак деякі з них можуть втратити свої виплати. Це може відбутися через сімейні чи матеріальні зміни про які не повідомили в Пенсійний фонд.
Згідно з постановою Кабміну, причинами для скасування або не надання субсидії можуть бути наявність великих депозитів (понад 100 тисяч грн), купівля авто, придбання товарів на суму в понад 50 тисяч. Якщо такі факти приховати, а їх виявлять вже після надання субсидії, її суму перерахують або скасують надання.
Перелік причин, з яких можуть скасувати субсидію:
- Зміна місця проживання, оскільки розрахунок пільг здійснюється відповідно до конкретної адреси.
- Смерть особи, якій надавали пільги. В такому випадку інші проживаючі, вказані в декларації можуть отримати суму вже нарахованої субсидії.
- Надання неправдивих відомостей щодо розміру доходу.
- Придбання різних речей або оплата послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн, таких як земельна ділянка, квартира (будинок), транспортний засіб, будівельні матеріали та інші товари довгострокового вжитку.
- Заборгованість за комунальні послуги понад 680 гривень, яка накопичилася протягом 3 місяців. Але це можна обійти.
Деякі громадяни можуть не мати права на субсидію взагалі у таких випадках:
- Наявність повнолітнього члена родини, який не навчається, не є офіційно безробітним і не працює. Також є інші виключення, наприклад перебування у в'язниці.
- Площа квартири понад 130 кв. м, а будинку — понад 230 кв. м.
- Наявність автомобіля, випущеного менш як 5 років тому, або двох і більше автомобілів, випущених менш як 15 років тому (за виключенням мопедів та велосипедів).
- Наявність депозиту розміром понад 100 тис. грн.
- Невідшкодування зайвих коштів, отриманих за допомогою субсидії.
- Заборгованість за аліментами протягом 3 місяців і більше у когось з членів домогосподарства.
- Наявність ще одного житла.
"Телеграф" розповідав, що доходи враховуються не тільки зареєстрованих членів домогосподарства, а й членів їхніх родин. Статки враховуються у подружжя навіть при роздільному проживанні за одним виключенням.