Субсидію не призначать якщо...: перелік причин для відмови в допомозі

Надані дані перевіряють в Пенсійному фонді

В Україні деякі громадяни та іноземці можуть користуватися правом на отримання субсидії. Однак деякі з них можуть втратити свої виплати. Це може відбутися через сімейні чи матеріальні зміни про які не повідомили в Пенсійний фонд.

Згідно з постановою Кабміну, причинами для скасування або не надання субсидії можуть бути наявність великих депозитів (понад 100 тисяч грн), купівля авто, придбання товарів на суму в понад 50 тисяч. Якщо такі факти приховати, а їх виявлять вже після надання субсидії, її суму перерахують або скасують надання.

Перелік причин, з яких можуть скасувати субсидію:

Зміна місця проживання, оскільки розрахунок пільг здійснюється відповідно до конкретної адреси. Смерть особи, якій надавали пільги. В такому випадку інші проживаючі, вказані в декларації можуть отримати суму вже нарахованої субсидії. Надання неправдивих відомостей щодо розміру доходу. Придбання різних речей або оплата послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн, таких як земельна ділянка, квартира (будинок), транспортний засіб, будівельні матеріали та інші товари довгострокового вжитку. Заборгованість за комунальні послуги понад 680 гривень, яка накопичилася протягом 3 місяців. Але це можна обійти.

Деякі громадяни можуть не мати права на субсидію взагалі у таких випадках:

Наявність повнолітнього члена родини, який не навчається, не є офіційно безробітним і не працює. Також є інші виключення, наприклад перебування у в'язниці. Площа квартири понад 130 кв. м, а будинку — понад 230 кв. м. Наявність автомобіля, випущеного менш як 5 років тому, або двох і більше автомобілів, випущених менш як 15 років тому (за виключенням мопедів та велосипедів). Наявність депозиту розміром понад 100 тис. грн. Невідшкодування зайвих коштів, отриманих за допомогою субсидії. Заборгованість за аліментами протягом 3 місяців і більше у когось з членів домогосподарства. Наявність ще одного житла.

"Телеграф" розповідав, що доходи враховуються не тільки зареєстрованих членів домогосподарства, а й членів їхніх родин. Статки враховуються у подружжя навіть при роздільному проживанні за одним виключенням.