Россияне замерзают из-за украинских диверсий? В ГУР ответили

Россияне упорно ищут "украинский" след

Россияне активно пытаются найти причины коллапса с отоплением за пределами своей страны. В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали вероятность причастности Украины к авариям на теплосетях и котельных РФ.

Представитель ГУР Андрей Юсов опроверг обвинения оккупантов. Об этом он сказал в комментарии "Телеграфу".

"Прорывы теплотрасс и аварии на котельных в РФ – это не мы. Украина работает исключительно по военным объектам", – заявил спикер ГУР.

В предположениях россиян существует две версии: одна — климатическое оружие, которое применили против них, а другая — "диверсии" на котельных и теплотрассах. Однако эти идеи неправдивы и больше напоминают шутку о Бараке Обаме, которая журчит в российских лифтах.

Коллапс с отоплением в России

Заметим, что ряд аварий, возникших на теплотрассах России во время сильных морозов оставили без тепла тысячи россиян. В Заречном в Свердловской области жителей частного сектора даже эвакуировали, ведь температура воздуха достигала -42, а отопления в домах нет.

Кое-где аварии приводили к травмам людей, ведь кипяток заливал улицы российских городов. Так горячая вода текла по реке по улицам Нижнего Новгорода из-за прорыва теплотрассы.

Больше о том, кто или что действительно стоит за коммунальными "диверсиями" в РФ, читайте в материале "Телеграфа" Климатическое оружие или карма в действии? Почему в России массово выходят из строя котельные и причастны ли к этому украинские спецслужбы

Ранее "Телеграф" писал, что в самой РФ наступил настоящий морозный апокалипсис. Жилье простых россиян уже буквально стало похоже на ледяные пещеры.