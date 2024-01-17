Росіяни замерзають через українські диверсії? У ГУР дали відповідь

Росіяни вперто шукають "український" слід

Росіяни активно намагаються знайти причини колапсу з опаленням поза межами власної країни. У Головному управлінні розвідки Міноборони України прокоментували ймовірність причетності України до аварій на тепломережах та котельнях РФ.

Представник ГУР Андрій Юсов спростував звинувачення окупантів. Про це він сказав у коментарі "Телеграфу".

"Прориви теплотрас і аварії на котельнях в РФ – це не ми. Україна працює виключно по військових об'єктах", – заявив речник ГУР.

У припущеннях росіян побутує дві версії: одна — кліматична зброя, яку застосували проти них, а інша — "диверсії" на котельнях та теплотрасах. Проте ці ідеї неправдиві і більше нагадують жарт про Барака Обаму, який дзюрить в російських ліфтах.

Колапс з опаленням у Росії

Зауважимо, що низка аварій, яка виникла на теплотрасах Росії під час сильних морозів залишила без тепла тисячі росіян. У місті Зарічний у Свердловській області мешканців приватного сектору навіть евакуювали, адже температура повітря сягала -42, а опалення у будинках немає.

Подекуди аварії спричиняли травмування людей, адже окріп заливав вулиці російських міст. Так гаряча вода текла рікою по вулицях Нижнього Новгорода через прорив теплотраси.

Більше про те, хто чи що насправді стоїть за комунальними "диверсіями" у РФ, читайте у матеріалі "Телеграфу" Кліматична зброя чи карма в дії? Чому в Росії масово виходять з ладу котельні і чи причетні до цього українські спецслужби

Раніше "Телеграф" писав, що у самій РФ настав справжній морозний апокаліпсис. Житло простих росіян вже буквально стало схожим на крижані печери.