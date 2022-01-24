Под постом погибшей жены футболиста Данченко неделю идут бурные обсуждения: в чем предмет спора

Автомобиль девушки на скорости влетел в легковушку, затем в эвакуатор и остановился, врезавшись в отбойник.

Трагическая гибель 27-летней Виктории Данченко — жены футболиста "Зари" Олега Данченко — не оставила безразличными пользователей сети. Уже неделю на странице умершей девушки идут ожесточенные дискуссии на тему нарушения правил дорожного движения.

Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на аккаунт девушки в Instagram.

Так, темой дискуссий между подписчиками погибшей жены футболиста стали правила дорожного движения, нарушением которых Виктория Данченко часто хвасталась в собственном профиле. Судя по опубликованным кадрам, для девушки было нормально "летать" по Одессе со скоростью более 100 км/ч (при ограничении в 50). Учитывая аварийную ситуацию в городе, это сложно назвать обдуманным поступком. К слову, в сети предполагают, что именно один из таких "полетов" и завершился для водителя Mersedes фатально.

Видео "полетов" Виктории Данченко по Одессе

Подписчики Виктории Данченко в комментариях к ее фото разделились на два лагеря — часть возмутилась поведением девушки на дорогах, отметив, что в день гибели она летала по Одессе со скоростью 180 км/час. Пользователи сети писали, что правила дорожного движения написаны кровью, а гибель Виктории еще одно тому подтверждение. В противоположность этому мнению другая часть призвала не осуждать девушку, которая и так поплатилась за содеянное собственной жизнью. Некоторые обвиняли в трагедии слишком мощный автомобиль.

Напомним, что автомобиль Виктории Данченко разбился в Одессе в пятницу, 14 января. Данченко находилась в салоне автомобиля Mercedes, который сначала врезался в легковушку KIA, затем в эвакуатор, а затем влетел в отбойник. Эвакуатор от столкновения отбросило в фуру. На момент трагической гибели девушке было 27 лет, со своим мужем она познакомилась в соцсети.

Также "Телеграф" сообщал, что Олег Данченко до "Зари" выступал за четыре российских клуба и оправдывал свой переезд в РФ поступком Ярослава Ракицкого, сделавшего это чуть раньше.