Під постом загиблої дружини футболіста Данченка тиждень точаться бурхливі обговорення: у чому предмет суперечки

Автомобіль дівчини на швидкості влетів у легковик, потім в евакуатор та зупинився, врізавшись у відбійник.

Трагічна гибель 27-річної Вікторії Данченко — дружини футболіста "Зорі" Олега Данченка — не залишила байдужими користувачів мережі. Вже тиждень на сторінці померлої дівчини точаться запеклі дискусії на тему порушення правил дорожнього руху.

Про це "Телеграф" пише з посиланням на акаунт дівчини в Instagram.

Так, темою дискусій між підписниками загиблої дружини футболіста стали правила дорожнього руху, порушенням яких Вікторія Данченко часто хизувалася у власному профілі. Судячи з опублікованих кадрів, для дівчини було нормальним "літати" по Одесі зі швидкістю понад 100 км/год (при обмеженні у 50). З огляду на аварійну ситуацію у місті це складно назвати обдуманим вчинком. До слова, у мережі припускають, що саме один з таких "польотів" і завершився для водійки Mersedes фатально.

Відео "польотів" Вікторії Данченко по Одесі

Підписники Вікторії Данченко у коментарях до її фото розділилися на два табори — частина обурилася поведінкою дівчини на дорогах, зазначивши, що у день гибелі вона "літала" по Одесі зі швидкістю 180 км/годину. Користувачі мережі писали, що "правила дорожнього руху написані кров’ю", а гибель Вікторії ще одне тому підтвердження. На противагу ці думці інша частина закликала не засуджувати дівчину, яка вже й так поплатилася за це власним життям. Дехто звинувачував у трагедії надто потужний автомобіль.

Нагадаємо, що автомобіль Вікторії Данченко розбився в Одесі у п’ятницю, 14 січня. Данченко знаходилася в салоні автомобіля Mercedes, який спочатку врізався в легковик KIA, потім в евакуатор, а потім влетів у відбійник. Евакуатор від зіткнення відкинуло у фуру. На момент трагічної гибелі дівчині було 27 років, зі своїм чоловіком вона познайомилася у соцмережі.

Також "Телеграф" повідомляв, що Олег Данченко до "Зорі" виступав за чотири російські клуби та виправдовував свій переїзд до РФ вчинком Ярослава Ракицького, який зробив це трохи раніше.