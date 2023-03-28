Весенний апокалипсис в Одессе: по всему городу - поваленные деревья и поврежденные авто (фото, видео)

Горожане показали в сети фото и видео последствий непогоды

Бушующая с самого утра непогода в Одессе уже успела привести к большому количеству неприятностей, начиная с аварийного отключения света в части домов. По всему городу — поваленные деверья, вырванные с корнями во время сильных порывов ветра, из-за чего были повреждены автомобили и серьезно травмирован один человек.

Социальные сети в течение дня наполнились большим количеством фотографий, видео и сообщений о том, как природа сегодня, 28 марта, показывает свой "характер" в Одессе.

Местные жители сообщают, что на улице Варненской в результате сильного ветра упало большое дерево. На место после случившегося выехали сотрудники коммунальных служб.

В то же время одесские паблики пишут о перекрытии двух полос на Добровольского, перед Затонского. Причиной тому стал риск падения дерева из-за ветра.

На некоторых фото, которые жители города опубликовали в сети, можно увидеть, что из-за падения деревьев пострадали также несколько автомобилей.

В то же время в сети пишут о том, что на Люстдорфской дороге на женщину упало дерево. В результате происшествия пострадавшая получила перелом ног.

На сайте городского совета Одессы сообщают, что в результате сильных порывов ветра была временно обесточена высоковольтная линия, питающая Киевский и Малиновский районы города Одессы. На месте работают энергетики. Оборудование уже удалось починить и свет постепенно возвращают свет в дома горожан.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте жители Киева зафиксировали на видео редкое природное явление — снежную грозу.