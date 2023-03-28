Весняний апокаліпсис в Одесі: по всьому місту — повалені дерева та пошкоджені авто (фото, відео)

Містяни показали в мережі фото та відео наслідків негоди

Негода, що вирує з самісінького ранку, в Одесі вже встигла призвести до великої кількості неприємностей, починаючи з аварійного відключення світла в частині будинків. По всьому місту — вирвані з корінням під час сильних поривів вітру дерева, через що було пошкоджено автомобілі та серйозно травмовано одну людину.

Соцмережі протягом дня наповнилися великою кількістю фотографій, відео та повідомлень про те, як природа сьогодні, 28 березня, показує свій "характер" в Одесі.

Місцеві жителі повідомляють, що на вулиці Варненській внаслідок сильного вітру впало велике дерево. На місце пригоди виїхали працівники комунальних служб.

Водночас одеські пабліки пишуть про перекриття двох смуг на пр-ті Добровольського перед вул. Затонського. Причиною цього став ризик падіння дерева через вітер.

На деяких фото, які жителі міста опублікували у мережі, можна побачити, що через падіння дерев постраждали також кілька автомобілів.

Водночас у мережі пишуть про те, що на Люстдорфській дорозі на жінку впало дерево. Внаслідок пригоди постраждала отримала перелом ніг.

На сайті міськради Одеси повідомляють, що внаслідок сильних поривів вітру було тимчасово знеструмлено високовольтну лінію, що живить Київський та Малинівський райони міста. На місці працюють енергетики. Обладнання вже вдалося відремонтувати та світло поступово повертають світло до будинків городян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні жителі Києва зафіксували на відео рідкісне природне явище — снігову грозу.