Бездомные с презервативами вместо шариков: одессит оригинально поздравил девушку (видео)

Действие происходило прямо посреди улицы

Жители Одессы снова стали свидетелями необычной ситуации, которая произошла посреди улицы. В этот раз парень придумал оригинальны способ поздравить свою девушку с днем рождения.

Видео поздравления опубликовал один из местных telegram-каналов. На этих кадрах можно увидеть, как группа бездомных подошла к девушке на улице.

В руках они держат картонные таблички с надписями "Мы тебя любим", "Выходи за меня" и др. Бездомные окружили девушку и поздравили ее с днем рождения, а также высказали различные пожелания. При этом некоторые из них держали в руках надутые презервативы.

Как отмечается в сообщении под видео, за это парень заплатил бездомным по 100 гривен. Однако достоверно неизвестно, во сколько именно обошлось ему такое поздравление.

Напомним, в Одессе разгорелся ЛГБТ-скандал из-за видео из одного из такси города. За считанные часы оно стало вирусным, а о происходящем, в сети до сих пор идут споры.