Безпритульні з презервативами замість кульок: одесит оригінально привітав дівчину (відео)

Дія відбувалася прямо посеред вулиці

Мешканці Одеси знову стали свідками незвичайної ситуації, що сталася посеред вулиці. Цього разу хлопець вигадав оригінальний спосіб привітати свою дівчину з днем народження.

Відео привітання опублікував один із місцевих telegram-каналів. На цих кадрах можна побачити, як група безпритульних підійшла до дівчини на вулиці.

У руках вони тримають картонні таблички з написами "Ми тебе любимо", "Виходь за мене" та ін. Безпритульні оточили дівчину та привітали її з днем народження, а також висловили різні побажання. При цьому деякі з них тримали у руках надуті презервативи.

Як зазначається у повідомленні під відео, за це хлопець заплатив бездомним по 100 гривень. Однак достеменно невідомо, в скільки саме обійшлося йому таке привітання.

Нагадаємо, в Одесі спалахнув ЛГБТ-скандал через відео з одного з таксі міста. За лічені години воно стало вірусним, а про те, що відбувається, у мережі досі точаться суперечки.