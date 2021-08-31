Кремль получил заряд уверенности и может снова ударить по Украине, - ветеран АТО

За понедельник, 30 августа, на Донбассе ранены двое украинских военных и один защитник погиб. В последнее время обстрелы оккупантов усилились вдоль всей линии разграничения — пострадала не только Авдеевка. В захваченной Горловке боевики "ДНР" обвинили ВСУ в ранении детей.

Чего ожидать осенью от ситуации в районе линии разграничения на Донбассе, на украино-российской границе, а также на дипломатических и политических фронтах, "Телеграфу" рассказал ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.

"В осень мы вступаем в военном плане под знаком российско-белорусских военных учений "Запад-2021". Они будут проходить на территории РФ, Беларуси и оккупированных украинских территорий. В рамках этих учений осуществляется и будет осуществляться масштабная переброска войск, использованы все силы и средства – авиация, военная техника, десант. Подобные движения вокруг наших границ и на оккупированных территориях проигнорированы быть не могут. Украинские военные весь этот период – не только в зоне операции Объединенных сил (ООС), но и в целом ВСУ – будут находиться в состоянии повышенной боевой готовности. В которой фактически находятся с весны – с учетом российских военных маневров у наших границ", – отмечает Юрий Кочевенко.

Россия держит в напряжении Украину, перебрасывая войска вдоль наших границ

По его словам, в связи с "Запад-2021" может продолжаться начавшееся обострение на линии фронта в зоне проведения ООС.

"В практике россиян в рамках подобных учений проводить "учебно-боевые мероприятия", связанные с обстрелом наших позиций. Украинская разведка не раз подтверждала, что приезжают курсанты из РФ – снайперы, артиллеристы – и выполняют боевые задачи в составе 1 и 2 оккупационных Армейских корпусов т.н. "ЛНР"-"ДНР". Учитывая это, не стоит ожидать осенью ничего, что могло бы нас приблизить к окончанию войны. Ситуация будет оставаться напряженной", – прогнозирует эксперт.

Также Юрий Кочевенко отмечает, что российскому руководству кажется, будто РФ в геополитическом плане может перейти в контратаку.

"Это связано с ситуацией в Афганистане, с фактическим завершением строительства "Северного потока-2". Подобные события будут придавать самоуверенности Кремлю в агрессивных действиях не только по отношению к Украине, но и к другим своим соседям. Но на российско-украинском фронте в первую очередь", – подчеркивает эксперт.

На всё это, по его словам, накладываются и так называемые выборы в Госдуму РФ, намеченные на сентябрь. "Так называемые" – потому что после принятия изменений в избирательное законодательство называть это выборами нельзя, акцентирует Юрий Кочевенко.

Эксперт резюмирует: "Общее нагнетание имперско-патриотической истерии в РФ необходимо катастрофически теряющей поддержку партии власти, чтобы эту самую власть удержать. А потому она будут стремиться к активным действиям на внешнеполитической арене, чтобы скрыть провалы на внутренней. Следствие это всего – рост угроз для нас".

Непризнанный международным сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября отправится в Россию на встречу с Владимиром Путиным. Известно, что встреча состоится накануне военных учений "Запад-2021".

Как писал "Телеграф", учения "Запад-2021" должны пройти, в том числе, на территории Беларуси, что вызвало опасение у ряда государств. Так, Минобороны Польши заявило, что во время совместных учений РФ и Беларуси могут произойти провокации на границе.