Кремль отримав заряд впевненості і може знову вдарити по Україні, — ветеран АТО

За понеділок, 30 серпня, на Донбасі поранені двоє українських військових і один захисник загинув. Останнім часом обстріли окупантів посилилися уздовж всієї лінії розмежування — постраждала не тільки Авдіївка. У захопленій Горлівці бойовики "ДНР" звинуватили ЗСУ в пораненні дітей.

Чого очікувати восени від ситуації в районі лінії розмежування на Донбасі, на україно-російському і українно-білоруському кордонах, а також на дипломатичних і політичних фронтах, "Телеграфу" розповів ветеран, військовий і політичний експерт директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко.

"В осінь ми вступаємо в військовому плані під знаком російсько-білоруських військових навчань" Захід-2021 ". Вони будуть проходити на території РФ, Білорусі і окупованих українських територій. В рамках цих навчань здійснюється і буде здійснюватися масштабне перекидання військ, використані всі сили і засоби — авіація, військова техніка, десант. Подібні рухи навколо наших кордонів і на окупованих територіях проігноровані бути не можуть. Українські військові весь цей період — не тільки в зоні операції Об’єднаних сил (ООС), але і в цілому ЗСУ — будуть знаходитися в стані підвищеної бойової готовності. У якій фактично знаходяться з весни — з урахуванням російських військових маневрів біля наших кордонів", — зазначає Кочевенко.

Росія тримає в напрузі Україну, перекидаючи війська вздовж наших кордонів

За його словами, у зв’язку з "Захід-2021" може тривати почалося загострення на лінії фронту в зоні проведення ООС.

"У практиці росіян в рамках подібних навчань проводити "навчально-бойові заходи", пов’язані з обстрілом наших позицій. Українська розвідка не раз підтверджувала, що приїжджають курсанти з РФ — снайпери, артилеристи — і виконують бойові завдання у складі 1 і 2 окупаційних Армійських корпусів т.зв. "ЛНР" — "ДНР". З огляду на це, не варто очікувати восени нічого, що могло б нас наблизити до закінчення війни. Ситуація залишатиметься напруженою", — прогнозує експерт.

Також Кочевенко зазначає, що російському керівництву здається, ніби РФ в геополітичному плані може перейти в контратаку.

"Це пов’язано з ситуацією в Афганістані, з фактичним завершенням будівництва" Північного потоку-2 ". Подібні події будуть надавати самовпевненості Кремлю в агресивних діях не тільки по відношенню до України, але і до інших своїх сусідів. Але на російсько-українському фронті в першу чергу", — підкреслює експерт.

На все це, за його словами, накладаються і так звані вибори в Держдуму РФ, намічені на вересень. "Так звані" — тому що після прийняття змін до виборчого законодавства називати це виборами не можна, акцентує Кочевенко.

Експерт резюмує: "Загальне нагнітання імперсько-патріотичної істерії в РФ необхідне партії влади, яка катастрофічно втрачає підтримку, щоб цю саму владу утримати. А тому вони будуть прагнути до активних дій на зовнішньополітичній арені, щоб приховати провали на внутрішній. Слідство це всього — зростання загроз для нас".

Невизнаний міжнародним співтовариством президентом Білорусі Олександр Лукашенко 9 вересня вирушить до Росії на зустріч з Володимиром Путіним. Відомо, що зустріч відбудеться напередодні військових навчань "Захід-2021".

Як писав "Телеграф", навчання "Захід-2021" повинні пройти, в тому числі, на території Білорусі, що викликало побоювання у ряду держав. Так, Міноборони Польщі заявило, що під час спільних навчань РФ і Білорусі можуть відбутися провокації на кордоні.