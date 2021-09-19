Генерал назвал настоящую причину внезапной "болезни" Путина

Главе Кремля было бы некомфортно отвечать за агрессию на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин, о возможной болезни которого многие стали говорить на фоне его ухода на самоизоляцию, нашел таким образом повод не ехать на Генассамблею ООН.

Такое мнение в колонке на "Телеграфе" высказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Как известно, Генассамблея начнет работу уже в понедельник, 20 сентября, и там рассмотрят вопрос оккупированных территорий Украины, Крыма и Донбасса.

Как раз перед этим Путин заявил, что многие в его окружении заболели коронавирусом, и ушел на самоизоляцию, отменив все встречи и перейдя на удаленную работу в режиме видеоконференций.

Богдан считает, что это не совпадение, и российский лидер специально нашел причину, как избежать "некомфортного" мероприятия, поскольку вопросы касательно агрессии РФ ставятся все более жестко. В том числе странами НАТО.

Больше читайте в колонке Василий Богдана на "Телеграфе": Выборы в Госдуму РФ с вовлечением в них Донбасса несут как риски, так и возможности для Украины.