Укр

Генерал назвал настоящую причину внезапной "болезни" Путина

Автор
Валерия Куценко
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Автор
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Владимир Путин
Владимир Путин

Главе Кремля было бы некомфортно отвечать за агрессию на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин, о возможной болезни которого многие стали говорить на фоне его ухода на самоизоляцию, нашел таким образом повод не ехать на Генассамблею ООН.

Такое мнение в колонке на "Телеграфе" высказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Как известно, Генассамблея начнет работу уже в понедельник, 20 сентября, и там рассмотрят вопрос оккупированных территорий Украины, Крыма и Донбасса.

Как раз перед этим Путин заявил, что многие в его окружении заболели коронавирусом, и ушел на самоизоляцию, отменив все встречи и перейдя на удаленную работу в режиме видеоконференций.

Богдан считает, что это не совпадение, и российский лидер специально нашел причину, как избежать "некомфортного" мероприятия, поскольку вопросы касательно агрессии РФ ставятся все более жестко. В том числе странами НАТО.

Больше читайте в колонке Василий Богдана на "Телеграфе": Выборы в Госдуму РФ с вовлечением в них Донбасса несут как риски, так и возможности для Украины.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин #Генассамблея ООН
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