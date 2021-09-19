Генерал назвав справжню причину раптової "хвороби" Путіна

Голові Кремля було б некомфортно відповідати за агресію на Генасамблеї ООН

Президент Росії Володимир Путін, про можливу хворобу якого багато хто став говорити на тлі його відходу на самоізоляцію, знайшов таким чином привід не їхати на Генасамблею ООН.

Таку думку в колонці на "Телеграфі" висловив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Як відомо, Генасамблея почне роботу вже в понеділок, 20 вересня, і там розглянуть питання окупованих територій України, Криму і Донбасу.

Якраз перед цим Путін заявив, що багато людей в його оточенні захворіли коронавірусом, і пішов на самоізоляцію, скасувавши всі зустрічі і перейшовши на віддалену роботу в режимі відеоконференцій.

Богдан вважає, що це не збіг, і російський лідер спеціально знайшов причину, як уникнути "некомфортного" заходу, оскільки питання щодо агресії РФ ставляться все більш жорстко. У тому числі країнами НАТО.

Більше читайте в колонці Василь Богдана на "Телеграфі": Вибори в Держдуму РФ із залученням до них Донбасу несуть як ризики, так і можливості для України.