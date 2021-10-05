После слета слуг в Трускавце Арахамия пришел в Раду с травмированной рукой (фото)

О причине травмы нардепа пока ничего неизвестно

После двухдневной поездки во Львовскую область на съезд фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который развлекал нардепов в Трускавце ди-джей сетом, появился на заседании Верховной Рады с гипсом.

Об этом во вторник, 5 октября, сообщает корреспондент "Телеграфа" из зала парламента.

Председатель фракции "Слуга народа" травмировал правую руку, после чего ему наложили гипс. Наверняка неизвестно, поучи ли травму Арахамия в Трускавце, где выступил под псевдонимом David Braun с авторским ди-джей сетом, однако факт остается фактом.

Давид Арахамия появился в ВР с гипсом

Председатель фракции "Слуга народа" травмировал правую руку

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Стоит отметить, что выступления в качестве ди-джея для "Слуги народа" Давид Арахамия практикует не впервые. В августе он выступил перед молодежным крылом "СН" в Скадовске (Херсонская область).

Напомним, что "Слуги народа" вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским провели двухдневное заседание в гостинице "Rixos-Prykarpattya " в Трускавце. Кроме презентации наработанных программ по ряду сфер, нардепы не забывали и об отдыхе — устроили турнир по теннису, футболу, вручили сами себе награды, провели время с журналистами в неформальной обстановке и развлеклись на смарт-ужине.

Как сообщал "Телеграф" ранее, проживание нардепов от "Слуги народа" в Трускавце обошлось минимум в 1,5 миллиона гривен.