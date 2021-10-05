Після зльоту слуг у Трускавці Арахамія прийшов у Раду з травмованою рукою (фото)

Про причину травми нардепа поки нічого невідомо

Після дводенної поїздки у Львівську область на зʼїзд фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який розважав нардепів у Трускавці ді-джей сетом, зʼявився на засіданні Верховної Ради з гіпсом.

Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомляє кореспондент "Телеграфа" із зали парламенту.

Голова фракції "Слуга народу" травмував праву руку, після чого йому наклали гіпс. Достеменно невідомо, чи травму Арахамія отримав у Трускавці, де виступив під псевдонімом David Braun з авторським ді-джей сетом, однак факт залишається фактом.

Давид Арахамія з'явився у ВР з гіпсом

Голова фракції "Слуга народу" травмував праву руку

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Варто зазначити, що виступи у ролі ді-джея для "Слуги народу" Давид Арахамія практикує не вперше. У серпні він виступив перед молодіжним крилом "СН" у Скадовську (Херсонська область).

Нагадаємо, що "Слуги народу" разом з президентом України Володимиром Зеленським провели дводенне засідання у готелі "Rixos-Prykarpattya " у Трускавці. Крім презентації напрацьованих програм по ряду сфер, нардепи не забували і про відпочинок — влаштували турнір з тенісу, футболу, вручили самі собі нагороди, провели час з журналістами у неформальній обстановці та розважилися на смарт-вечері.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, проживання нардепів від "Слуги народу" у Трускавці обійшлося мінімум в 1,5 мільйона гривень.