Укр

Санкции СНБО - не шутка: стало известно, почему Аваков критикует "слуг", но не наезжает на Зеленского

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
90
Арсен Аваков Новость обновлена 04 декабря 2021, 00:54
Арсен Аваков

У политика есть определенные амбиции и он их реализовывает.

Арсен Аваков, который недавно засветился на совместном фото с другими представителями оппозиции на дне рождения Савика Шустера, не заинтересован в депутатстве. 

Об этом рассказал источник "Телеграфа", который также упомянул, что совместной политсилы оппозиции ждать не стоит

Он рассказал, что у Авакова есть цель получить госпост и он хочет стать "мозговым центром" сил, критикующих президента Владимира Зеленского. При этом сам президент не будет поддаваться критике, а только его люди. Как отметил собеседник "Телеграфа", Аваков опасается санкций СНБО. Например, политик не хочет, чтобы вводились санкции против бывшего народного депутата Игоря Котвицкого, которого называют его "кошельком". 

Также в офисе на Банковой, открытом Аваковым, собрались его люди из министерства внутренних дел, возле руля которого он ранее стоял. Источник сообщил, что против партии "Слуга народа" у Авакова договоренности с Петром Порошенко и Александром Турчиновым. 

Ранее "Телеграф" уже писал про нюансы в отношениях президента с экс-главой МВД. Тогда, перед своей отставкой, Аваков сказал Зеленскому, что он уважает выбор украинского народа и не будет его трогать. Также, источники в Зе-команде утверждали, что против Авакова есть "компромат", в частности по закупке вертолетов для санавиации и другие решения. 

Теги:
#Оппозиция #Арсен Аваков #Владимир Зеленский
Важные события дня
Украина
Итоги дня 3 декабря: месторождение газа на Харьковщине, сканадал с "голодной тусой", дело Семенченко передали в суд
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Важные события дня
Итоги дня 3 декабря: месторождение газа на Харьковщине, сканадал с "голодной тусой", дело Семенченко передали в суд
Дата публикации
Категория
Александр Залиско, устроивший "голодную тусу"
Организатора скандальной "голодной тусы" Залиско госпитализировали: подробности
Дата публикации
Категория
В Киеве на парковке вспыхнули автомобили
На многолюдной улице в центре Киева пылали припаркованные БМВ и внедорожник (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Любимая украинцами свинина пока не подорожает
Главное блюдо на столе: насколько в Украине подорожает мясо к Новому году
Дата публикации
Категория
Костел святого Николая до пожара.
Костел святого Николая три месяца спустя: реконструкция после пожара все еще не началась (фото)