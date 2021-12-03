Санкции СНБО - не шутка: стало известно, почему Аваков критикует "слуг", но не наезжает на Зеленского

У политика есть определенные амбиции и он их реализовывает.

Арсен Аваков, который недавно засветился на совместном фото с другими представителями оппозиции на дне рождения Савика Шустера, не заинтересован в депутатстве.

Об этом рассказал источник "Телеграфа", который также упомянул, что совместной политсилы оппозиции ждать не стоит.

Он рассказал, что у Авакова есть цель получить госпост и он хочет стать "мозговым центром" сил, критикующих президента Владимира Зеленского. При этом сам президент не будет поддаваться критике, а только его люди. Как отметил собеседник "Телеграфа", Аваков опасается санкций СНБО. Например, политик не хочет, чтобы вводились санкции против бывшего народного депутата Игоря Котвицкого, которого называют его "кошельком".

Также в офисе на Банковой, открытом Аваковым, собрались его люди из министерства внутренних дел, возле руля которого он ранее стоял. Источник сообщил, что против партии "Слуга народа" у Авакова договоренности с Петром Порошенко и Александром Турчиновым.

Ранее "Телеграф" уже писал про нюансы в отношениях президента с экс-главой МВД. Тогда, перед своей отставкой, Аваков сказал Зеленскому, что он уважает выбор украинского народа и не будет его трогать. Также, источники в Зе-команде утверждали, что против Авакова есть "компромат", в частности по закупке вертолетов для санавиации и другие решения.