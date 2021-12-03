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Санкції РНБО – не жарт: стало відомо, чому Аваков критикує "слуг", але не наїжджає на Зеленського

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Арсен Аваков Новина оновлена 03 грудня 2021, 23:41
Арсен Аваков

У політика є певні амбіції, і він їх реалізовує.

Арсен Аваков, який нещодавно засвітився на спільному фото з іншими представниками опозиції на дні народження Савіка Шустера, не зацікавлений у депутатстві.

Про це розповіло джерело "Телеграфа", яке також згадало, що спільної політсили опозиції чекати не варто.

Він розповів, що Аваков має мету отримати держпост і він хоче стати "мозковим центром" сил, які критикують президента Володимира Зеленського. При цьому сам президент не піддаватиметься критиці, а лише його люди. Як зазначив співрозмовник "Телеграфа", Аваков побоюється санкцій РНБО. Наприклад, політик не хоче, щоб запроваджувалися санкції проти колишнього народного депутата Ігоря Котвицького, якого називають його "гаманцем".

Також в офісі на Банковій, відкритому Аваковим, зібралися його люди з міністерства внутрішніх справ, біля керма якого він раніше стояв. Джерело повідомило, що проти партії "Слуга народу" у Авакова є домовленості з Петром Порошенком та Олександром Турчиновим.

Раніше "Телеграф" вже писав про нюанси у відносинах президента з ексглавою МВС. Тоді, перед своєю відставкою, Аваков сказав Зеленському, що він поважає вибір українського народу і не чіпатиме його. Також джерела в Зе-команді стверджували, що проти Авакова є "компромат", зокрема щодо закупівлі вертольотів для санавіації та інші рішення.

Теги:
#Опозиція #Арсен Аваков #Володимир Зеленський
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