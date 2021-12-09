Укр

ОП с самого начала лгал? Журналисты рассказали о тайных "гостях" дня рождения Ермака в резиденции Синегора

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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"УП" продолжает расследование юбилея Ермака Новость обновлена 09 декабря 2021, 07:53
"УП" продолжает расследование юбилея Ермака

Кое-кто якобы прилетел приветствовать председателя ОП из самой Австрии

Главу Офиса президента Андрея Ермака, который вместе с президентом Владимиром Зеленским занял первую строчку рейтинга политиков от "Телеграфа" , с юбилеем могли поздравить несколько влиятельных в Украине бизнесменов. Вероятнее всего, что они также были на государственной резиденции в "Синегоре".

К таким выводам пришли журналисты-расследователи "Украинской правды".

Как рассказал Михаил Ткач, в Ивано-Франковске было зафиксировано несколько бортов, чей прилет и отлет совпали по времени с тем, когда в Киев отправлялись вертолеты с Зеленским и Ермаком на борту. На обоих самолетах присутствовали бизнесмены, имеющие в Украине собственное дело.

Первый — австриец Карл Контрус. По данным "УП", мужчина занимается бизнесом не только в Австрии, но и в Украине и России.

Карл Контрус
Карл Контрус

Ему якобы принадлежит ООО "ППМТ", занимающееся ремонтом железнодорожного полотна. При этом в исполнение фирме поступают даже госзаказы — как в Украине, так и в России.

Контроль во время вылета из Ивано-Франковска
Контроль во время вылета из Ивано-Франковска

Также журналисты зафиксировали, как на территорию "Синегоры" прибыл автомобиль, принадлежащий Тимуру Миндичу.

Тимур Миндич
Тимур Миндич

При этом Миндич, совладелец "Квартала-95", якобы находился на праздновании Ермака не один, а вместе с семьей. По крайней мере, именно с членами семьи "УП" засняла бизнесмена после завершения празднования юбилея Ермака возле аэропорта. А впоследствии — и машину, которая привезла их, у все же той "Синегоры".

Миндич с семьей возле аэропорта
Миндич с семьей возле аэропорта

При этом в Офисе президента подобную информацию комментировать отказались. Представители власти заявили, что вопросы о гостях некорректны, а в целом о праздновании дня рождения Андрея Ермака уже предоставлена вся исчерпывающая информация.

Напомним, что сразу после публикации журналистского расследования в ОП пытались отрицать факт пребывания Владимира Зеленского и других должностных лиц в резиденции "Синегора" на Прикарпатье. Однако во время своего пресс-марафона Зеленский сам подтвердил факт того, что ездил на празднование, еще и пользовался вертолетом ГСЧС.

Теги:
#Празднование #Синегора #Гости #Владимир Зеленский #Журналистское расследование #Андрей Ермак
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