ОП від самого початку брехав? Журналісти розповіли про таємних "гостей" дня народження Єрмака в резиденції Синьогора
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Дехто начебто прилетів вітати голову ОП аж із Австрії
Голову Офіса президента Андрія Єрмака, який разом із президентом Володимиром Зеленський зайняв першу сходинку рейтингу політиків від "Телеграфа", із ювілеєм могли вітати кілька впливових в Україні бізнесменів. Найвірогідніше, що вони також були на президентській резиденції в "Синьогорі".
До таких висновків прийшли журналісти-розслідувачі "Української правди".
Як розповів Михайло Ткач, в Івано-Франківську було зафіксовано кілька бортів, чий приліт та відліт співпали по часу з тим, коли до Києва відправлялися гелікоптери із Зеленським та Єрмаком на борту. На обох літаках були присутні бізнесмени, які мають в Україні власну справу.
Перший — австрієць Карл Контрус. По даним "УП", чоловік займається бізнесом не лише в Австрії, а й в Україні та Росії.
Йому начебто належить ТОВ "ППМТ", що займається ремонтом залізничного полотна. При цьому до виконання фірмі надходять навіть держзамовлення — як в Україні, так і в Росії.
Також журналісти зафіксували, як на територію "Синьогори" прибула автівка, що може належати Тімуру Міндічу.
При цьому Міндіч, співвласник "Кварталу-95", начебто знаходився на святкуванні Єрмака не сам, а разом із родиною. Принаймні, саме із членами сім’ї "УП" зняла Міндіча після завершення святкування ювілею Єрмака біля аеропорту. А згодом — і автівку, котра привезла їх, біля все ж тієї "Синьогори".
При цьому в Офісі президента подібну інформацію коментувати відмовилися. Представники влади заявили, що питання про гостей є некоректними, а загалом про святкування дня народження Андрія Єрмака вже надана вся вичерпна інформація.
Нагадаємо, що одразу після публікації журналістського розслідування в ОП намагалися заперечити факт перебування Володимира Зеленського та інших посадових осіб в резиденції "Синьогора" на Прикарпатті. Однак під час свого прес-марафону Зеленський сам підтвердив факт того, що їздив на святкування, ще й користувався гелікоптером ДСНС.
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