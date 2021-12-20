"Общего бизнеса у нас нет": Богдан признался, ездил ли с Зеленским к Коломойскому

По словам бывшего чиновника, он не знает, что именно связывает президента и одиозного олигарха

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз встречался с бизнесменом Игорем Коломойским, недавно покинувшим набсовет телеканала "1+1", в офисе последнего.

Такими подробностями поделился в разговоре с журналистской Натальей Влащенко экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"К Коломойскому ездил я постоянно, — говорит экс-чиновник. — Каждый месяц, два или больше раз".

Как он объясняет, такие встречи с бизнесменом происходили сугубо по адвокатским делам, ведь Андрей Богдан какое-то время представлял интересы Коломойского и давал ему консультации.

Бывший глава ОП признался, что несколько раз видел в офисе бизнесмена и Владимира Зеленского, однако конкретное количество встреч назвать не может.

"Мы один или два раза вместе ездили", — также отметил Богдан.

Какие именно дела связывают Владимира Зеленского и Игоря Коломойского, бывший представитель президента не знает. Однако вместе с этим он подчеркивает: совместного бизнеса "на троих" у них никогда не было.

Следует добавить, что сам Владимир Зеленский всячески отрицает любое сотрудничество с Коломойским минимум в течении последних двух лет.

Интересно, что, начиная отвечать на вопрос, Богдан допустил словесную ошибку, совместив два имени обсуждаемых персон вместе — "Игорь Валерьевич Зеленский". Это не упустила из виду журналистка, отметив, что получилась "оговорка по Фрейду".

Развернутый ответ можно посмотреть, начиная с 12 минуты.

Также во время разговора с Влащенко Андрей Богдан предположил, кто может быть заинтересован в смерти депутата Антона Полякова, а кто, по его мнению, является наибольшей ошибкой Зе-команды.