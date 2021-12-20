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"Спільного бізнесу у нас немає": Богдан зізнався, чи їздив із Зеленським до Коломойського

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Андрій Богдан згадав свої адвокатські зв’язки із Коломойським
Андрій Богдан згадав свої адвокатські зв’язки із Коломойським

За словами колишнього чиновника, він не знає, що саме пов’язує президента та одіозного олігарха

Президент України Володимир Зеленський кілька разів зустрічався з бізнесменом Ігорем Коломойським, який нещодавно залишив наглядову раду телеканалу "1+1", в офісі останнього.

Такими подробицями поділився у розмові із журналістською Наталією Влащенком екс-керівник Офісу президента Андрій Богдан.

"До Коломойського їздив я постійно, — говорить ексчиновник. — Щомісяця, двічі або й більше разів".

Як він пояснює, такі зустрічі з бізнесменом відбувалися суто у адвокатських справах, адже Андрій Богдан якийсь час представляв інтереси Коломойського та надавав йому консультації.

Колишній глава ОП зізнався, що кілька разів бачив в офісі бізнесмена і Володимира Зеленського, проте конкретну кількість зустрічей назвати не може.

"Ми один чи два рази разом їздили", — також зазначив Богдан.

Які справи пов’язують Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського, колишній представник президента не знає. Проте разом із цим він наголошує: спільного бізнесу "на трьох" у них ніколи не було.

Слід додати, що сам Володимир Зеленський всіляко заперечує будь-яку співпрацю з Коломойським мінімум протягом останніх двох років.

Цікаво, що, починаючи відповідати на запитання, Богдан припустився словесної помилки, поєднавши два імені обговорюваних персон разом — "Ігор Валерійович Зеленський". Це не випустила з уваги журналістка, зазначивши, що вийшла "обмовка в стилі Фрейда".

Розгорнуту відповідь можна переглянути, починаючи з 12 хвилини.

Також під час розмови з Влащенко Андрій Богдан припустив, хто може бути зацікавлений у смерті депутата Антона Полякова, а хто, на його думку, є найбільшою помилкою ЗЕ-команди.

Теги:
#Політика #Співробітництво #Ігор Коломойський #Володимир Зеленський #Андрій Богдан
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