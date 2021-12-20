"Спільного бізнесу у нас немає": Богдан зізнався, чи їздив із Зеленським до Коломойського

За словами колишнього чиновника, він не знає, що саме пов’язує президента та одіозного олігарха

Президент України Володимир Зеленський кілька разів зустрічався з бізнесменом Ігорем Коломойським, який нещодавно залишив наглядову раду телеканалу "1+1", в офісі останнього.

Такими подробицями поділився у розмові із журналістською Наталією Влащенком екс-керівник Офісу президента Андрій Богдан.

"До Коломойського їздив я постійно, — говорить ексчиновник. — Щомісяця, двічі або й більше разів".

Як він пояснює, такі зустрічі з бізнесменом відбувалися суто у адвокатських справах, адже Андрій Богдан якийсь час представляв інтереси Коломойського та надавав йому консультації.

Колишній глава ОП зізнався, що кілька разів бачив в офісі бізнесмена і Володимира Зеленського, проте конкретну кількість зустрічей назвати не може.

"Ми один чи два рази разом їздили", — також зазначив Богдан.

Які справи пов’язують Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського, колишній представник президента не знає. Проте разом із цим він наголошує: спільного бізнесу "на трьох" у них ніколи не було.

Слід додати, що сам Володимир Зеленський всіляко заперечує будь-яку співпрацю з Коломойським мінімум протягом останніх двох років.

Цікаво, що, починаючи відповідати на запитання, Богдан припустився словесної помилки, поєднавши два імені обговорюваних персон разом — "Ігор Валерійович Зеленський". Це не випустила з уваги журналістка, зазначивши, що вийшла "обмовка в стилі Фрейда".

Розгорнуту відповідь можна переглянути, починаючи з 12 хвилини.

Також під час розмови з Влащенко Андрій Богдан припустив, хто може бути зацікавлений у смерті депутата Антона Полякова, а хто, на його думку, є найбільшою помилкою ЗЕ-команди.