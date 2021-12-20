Причетні "Слуги народу"? Андрій Богдан озвучив раптову версію смерті Полякова
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За словами ексочільника Офісу президента, покійний нардеп мав великий конфлікт із колишнім керівником "Слуги народу"
Слідству варто розглянути ще один варіант причини раптової смерті народного депутата Антона Полякова, який помер у жовтні за дивних обставин. При цьому до розмови з правоохоронцями слід залучити нинішнього віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка.
Такими міркуваннями у розмові з журналісткою Наталією Влащенко поділився колишній голова Офісу президента Андрій Богдан.
За його словами, Поляков сильно конфліктував із Корнієнком ще за часів перебування у фракції.
"Він [Поляков — ред.] до мене в кабінет приходив і казав, що Саша Корнієнко продав усі місця [вочевидь, у депутати від "СН" — ред.] у Чернігівській області", — згадує Богдан.
Ситуацію між Поляковим та Корнієнком ексчиновник називає дуже гострою. Саме тому виключати, що останній був якимось чином причетний до смерті нардепа, не можна.
"Треба версію перевірити, — переконаний Андрій Богдан. — Я Корнієнка знаю, він говоритиме і співпрацюватиме зі слідством. Не одразу, але буде".
При цьому колишній глава ОП вважає, що відпрацювати такий варіант вдасться лише за нової, а не нинішньої влади.
Розгорнуту відповідь можна переглянути, починаючи з 1:13:53.
Зазначимо, що розслідування смерті Полякова не стоїть на місці. Найближчим часом правоохоронці мають провести ще два десятки різних експертиз, щоб встановити більше деталей, які сприятимуть відтворенню останнього вечора народного депутата. При цьому в поліції вже визначились із остаточними версіями загибелі політика. Їх лише дві, але вони обидві пов’язані з темою наркотиків.
При цьому нардеп Анна Скороход, яка так і не стала нареченою Антона Полякова, має власні міркування щодо ймовірного винуватця смерті свого обранця.
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