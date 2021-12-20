Причетні "Слуги народу"? Андрій Богдан озвучив раптову версію смерті Полякова

За словами ексочільника Офісу президента, покійний нардеп мав великий конфлікт із колишнім керівником "Слуги народу"

Слідству варто розглянути ще один варіант причини раптової смерті народного депутата Антона Полякова, який помер у жовтні за дивних обставин. При цьому до розмови з правоохоронцями слід залучити нинішнього віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка.

Такими міркуваннями у розмові з журналісткою Наталією Влащенко поділився колишній голова Офісу президента Андрій Богдан.

За його словами, Поляков сильно конфліктував із Корнієнком ще за часів перебування у фракції.

"Він [Поляков — ред.] до мене в кабінет приходив і казав, що Саша Корнієнко продав усі місця [вочевидь, у депутати від "СН" — ред.] у Чернігівській області", — згадує Богдан.

Ситуацію між Поляковим та Корнієнком ексчиновник називає дуже гострою. Саме тому виключати, що останній був якимось чином причетний до смерті нардепа, не можна.

"Треба версію перевірити, — переконаний Андрій Богдан. — Я Корнієнка знаю, він говоритиме і співпрацюватиме зі слідством. Не одразу, але буде".

При цьому колишній глава ОП вважає, що відпрацювати такий варіант вдасться лише за нової, а не нинішньої влади.

Розгорнуту відповідь можна переглянути, починаючи з 1:13:53.

Зазначимо, що розслідування смерті Полякова не стоїть на місці. Найближчим часом правоохоронці мають провести ще два десятки різних експертиз, щоб встановити більше деталей, які сприятимуть відтворенню останнього вечора народного депутата. При цьому в поліції вже визначились із остаточними версіями загибелі політика. Їх лише дві, але вони обидві пов’язані з темою наркотиків.

При цьому нардеп Анна Скороход, яка так і не стала нареченою Антона Полякова, має власні міркування щодо ймовірного винуватця смерті свого обранця.