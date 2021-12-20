Таки наркотики? У поліції Києва назвали 2 основні версії розслідування смерті нардепа Полякова

Правоохоронці співпрацюють з ТСК у Верховній Раді

Раптова смерть 33-річного народного депутата Антона Полякова, якому стало погано у таксі в Києві, і досі викликає занадто багато питань. Досудове розслідування у цій справі все ще триває, однак правоохоронці нарешті визначилися з основними версіями.

Як повідомив начальник поліції Києва Іван Виговський в інтерв’ю "РБК-Україна", у справі про смерть Полякова проводиться 20 експертиз і частина з них вже готова.

Правоохоронець зазначив, що розслідування триває і зараз залишилося лише дві версії, які перевіряють і відпрацьовують.

"Версії у нас залишається дві — самостійне або примусове потрапляння наркотичної речовини в організм", — зазначив Виговський.

За його словами, вже вдалося встановити все коло спілкування Антона Полякова в останній день його життя. І зараз з усіма причетними проводять слідчі дії.

Крім того, зазначив Виговський, правоохоронці щодо розслідування смерті Антона Полякова співпрацюють з тимчасовою слідчою комісією у Верховній Раді. Зокрема, минулого тижня була проведена зустріч з представниками ТСК.

"Що стосується телефону Полякова, то після завершення слідства ми все розповімо, зараз це може нашкодити слідству", — резюмував начальник поліції Києва.

Варто зазначити, що тимчасову слідчу комісію у справі Антона Полякова очолює його обраниця — народна депутатка Анна Скороход. Вона вважає, що до смерті нардепа може бути причетний Руслан Джамбулатов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співробітникам МВС вдалося отримати повний доступ до файлів Антона Полякова на його мобільному телефоні. Це нібито допомогло остаточно "скласти весь пазл" щодо його останнього вечора у житті. Трохи пізніше у відомстві зазначили, які версії загибелі нардепа розглядаються наслідком в якості основних.