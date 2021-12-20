Все-таки наркотики? В полиции Киева назвали две основные версии расследования смерти нардепа Полякова

Правоохранители сотрудничают с ВСК в Верховной Раде

Внезапная смерть 33-летнего народного депутата Антона Полякова, которому стало плохо в такси в Киеве, до сих пор вызывает слишком много вопросов. Досудебное расследование по этому делу продолжается, однако правоохранители наконец-то определились с основными версиями.

Как сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский в интервью "РБК-Украина", по делу о смерти Полякова производится 20 экспертиз и часть из них уже готова.

Полицейский отметил, что расследование продолжается и сейчас осталось только две версии, которые проверяют и отрабатывают.

"Версии у нас остается две — самостоятельное или принудительное попадание наркотического вещества в организм", — отметил Выговский.

По его словам, уже удалось установить круг общения Антона Полякова в последний день его жизни. И сейчас со всеми причастными проводят следственные действия.

Кроме того, отметил Выговский, правоохранители по расследованию смерти Антона Полякова сотрудничают с временной следственной комиссией в Верховной Раде. В частности, на прошлой неделе была проведена встреча с представителями ВСК.

"Что касается телефона Полякова, то по завершении следствия мы все расскажем, сейчас это может навредить следствию", — резюмировал начальник полиции Киева.

Следует отметить, что временную следственную комиссию по делу Антона Полякова возглавляет его избранница – народная депутат Анна Скороход. Она считает, что к смерти нардепа может быть причастен Руслан Джамбулатов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сотрудникам МВД удалось получить полный доступ к файлам Антона Полякова на его мобильном телефоне. Это якобы помогло окончательно "сложить весь пазл" в его последний вечер в жизни. Несколько позже в ведомстве отметили, какие версии гибели нардепа рассматриваются следствием в качестве основных.