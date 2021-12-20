Замешаны "Слуги народа"? Андрей Богдан озвучил внезапную версию смерти Полякова

По словам экс-главы Офиса президента, у покойного нардепа был крупный конфликт с бывшим руководителем "Слуги народа"

Следствию стоит рассмотреть еще один вариант причины внезапной смерти народного депутата Антона Полякова, скончавшегося в октябре при странных обстоятельствах. При этом к разговору с правоохранителями следует привлечь нынешнего вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко.

Такими соображениями в беседе с журналисткой Натальей Влащенко поделился бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

По его словам, Поляков крупно конфликтовал с Корниенко еще во времена нахождения во фракции.

"Он [Поляков — ред.] ко мне в кабинет приходил и говорил, что Саша Корниенко продал все места [очевидно, в депутаты от "СН" — ред.] в Черниговской области", — вспоминает Богдан.

Ситуацию между Поляковым и Корниенко экс-чиновник называет весьма острой. Именно поэтому исключать, что последний был каким-то образом причастен к смерти нардепа, нельзя.

"Надо версию проверить, — убежден Андрей Богдан. — Я Корниенко знаю, он будет говорить и сотрудничать со следствием. Не сразу, но будет".

При этом бывший глава ОП считает, что отработать такой вариант удастся только при новой, а не нынешней власти.

Развернутый ответ можно посмотреть, начиная с 1:13:53.

Отметим, что расследование смерти Полякова не стоит на месте. В ближайшее время правоохранители должны провести еще два десятка различных экспертиз, чтобы установить больше деталей, который поспособствуют воссозданию последнего вечера народного депутата. При этом в полиции уже определились с окончательными версиями гибели политика. Их всего две, но они обе связаны с темой наркотиков.

При этом несостоявшаяся невеста Антона Полякова Анна Скороход имеет свои соображения насчет вероятного виновника смерти своего избранника.