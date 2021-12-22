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Не первый проступок: Аваков нашел крайних в скандале с оскорбившим полицейских Галушко

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Аваков утверждает, что никогда лично не общался с попавшим в скандал депутатом Новость обновлена 22 декабря 2021, 18:46
Аваков утверждает, что никогда лично не общался с попавшим в скандал депутатом

По мнению бывшего министра, в полиции устали терпеть дерзкость со стороны представителей власти

На фоне бурного обсуждения темы хамского обращения "слуги народа" Николая Галушко с полицейскими свою позицию высказал и бывший руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Отметим, что по официальной версии партии видео с "разборками" нардепа и полиции могло всплыть именно благодаря Авакову.

Свою позицию экс-чиновник опубликовал в личном Telegram-канале.

Отрицать, что был осведомлен об инциденте с Николаем Галушко, Арсен Аваков не стал. Однако сразу же отметил, что подобное поведение депутата является абсолютно неприемлемым. Об этом, будучи министром, он якобы говорил с главой фракции "СН" Давидом Арахамией и нынешним руководителем МВД Денисом Монастырским.

"Надо отдать должное, оба коллеги согласились со мной, что это был безобразный инцидент, и они оба имели соответствующий разговор с ним", — пояснил Арсен Аваков.

Арсен Аваков о ситуации с Николаем Галушко

При этом сам бывший глава МВД, по его словам, с Николаем Галушко не знаком и никогда не разговаривал. Единственное требование, которое он передавал через других "слуг", касалось улучшения поведения.

При этом бывший министр уточняет, что скандалы с патрульными — не единственная неприятная история, касающаяся "слуги" Галушко. Однако какие еще инциденты скрываются в прошлом депутата, чиновник Аваков рассказывать не стал.

Добавим, что в своей публикации экс-чиновник напрочь развенчал утверждения нардепа о том, что никакого нарушения не было, а копы остановили автомобиль из-за произвола.

"Что касается водителя, допустившего нарушение ПДД, за которое и был правомерно остановлен автомобиль народного депутата, то он признан виновным решением суда и понес административное наказание", — отметил Арсен Аваков.

К слову, "Телеграф" уже собрал все самые основные и важные факты о жизни и работе поскандалившего Николая Галушко. Интересно, что он является выходцем из семьи правоохранителей, что не мешает ему общаться с полицейскими в грубой манере.

Теги:
#Скандал #Полиция #Арсен Аваков #Нардеп #Слуга народа #Николай Галушко
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