Не перша провина: Аваков знайшов крайніх у скандалі з тими, хто образив поліцейських Галушка

На думку колишнього міністра, у поліції втомилися терпіти зухвалість з боку представників влади

На тлі бурхливого обговорення теми хамського звернення "слуги народу" Миколи Галушка з поліцейськими свою позицію висловив і колишній керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Зазначимо, що за офіційною версією партії відео з "розбірками" нардепа та поліції могло випливти саме завдяки Авакову.

Свою позицію ексчиновник опублікував в особистому Telegram-каналі.

Заперечувати, що був поінформованим про інцидент з Миколою Галушком, Арсен Аваков не став. Однак одразу ж зазначив, що подібна поведінка депутата є абсолютно неприйнятною. Про це, будучи міністром, він нібито говорив із головою фракції "СН" Давидом Арахамією та нинішнім керівником МВС Денисом Монастирським.

"Треба віддати належне, обидва колеги погодилися зі мною, що це був потворний інцидент, і вони обидва мали відповідну розмову з ним", — пояснив Арсен Аваков.

Арсен Аваков про ситуацію з Миколою Галушка

При цьому сам колишній глава МВС, за його словами, з Миколою Галушком не знайомий і ніколи не розмовляв. Єдина вимога, яку він передавав через інших "слуг", стосувалася покращення поведінки.

При цьому колишній міністр уточнює, що скандали з патрульними — не єдина неприємна історія щодо "слуги" Галушка. Утім, які інциденти ховаються у минулому депутата, чиновник Аваков не розповів.

Додамо, що у своїй публікації ексчиновник розвінчав твердження нардепа про те, що жодного порушення не було, а копи зупинили автомобіль через свавілля.

"Щодо водія, який допустив порушення правил дорожнього руху, за яке і було правомірно зупинено автомобіль народного депутата, то його визнано винним рішенням суду та поніс адміністративне покарання", — зазначив Арсен Аваков.

До речі, "Телеграф" вже зібрав всі основні та важливі факти про життя і роботу Миколи Галушка. Цікаво, що він є вихідцем із сім’ї правоохоронців, але це не заважає йому спілкуватися з поліцейськими у грубій манері.