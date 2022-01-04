НАТО экстренно созывает внеочередное заседание из-за Украины: подробности

Заседание будет проходить под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга

В нынешнюю пятницу, 7 января, представители Североатлантического совета соберутся на внеочередное заседание, чтобы обсудить несколько важных вопросов, среди которых и наращивание российских войск на украинских границах.

Указанную информацию во вторник, 4 января, на своем официальном портале обнародовала пресс-служба НАТО.

Согласно имеющейся информации, министры иностранных дел стран Североатлантического альянса планируют обсудить вопросы европейской безопасности, а также наращивания войск России на временно оккупированных территориях украинского государства и вблизи них.

Собрание будет проходить под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Напомним, что напряжение в мире усиливается из-за продолжения наращивания военных сил РФ на границе с Украиной. Это привело к возникновению ряда предостережений со стороны украинских спецслужб из-за возможного полномасштабного вторжения России на территории украинского государства.

Также "Телеграф" сообщал, что, по словам главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, известно, что сейчас на границе находятся около 94 тысяч военнослужащих РФ, но если страна-агрессор будет продолжать наращивать свои силы, то их численность может увеличиться до 175 тысяч.

Между тем российская сторона пригрозила НАТО войной, опасаясь расширения сил альянса на восток, учитывая территории украинского государства, а запад, в свою очередь, оценил предложения России, назвав их "сумасшедшими".