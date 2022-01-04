НАТО екстрено скликає позачергове засідання через Україну: подробиці

Засідання проходитиме під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга

У цю п'ятницю, 7 січня, представники Північноатлантичної ради зберуться на позачергове засідання, аби обговорити кілька важливих питань, серед яких і нарощування російських військ на українських кордонах.

Вказану інформацію у вівторок, 4 січня, на своєму офіційному порталі оприлюднила пресслужба НАТО.

Згідно з наявною інформацією, міністри закордонних справ країн Північноатлантичного альянсу планують обговорити питання щодо європейської безпеки, а також нарощування військ Росії на тимчасово окупованих територіях української держави та поблизу неї.

Збори проходитимуть під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Нагадаємо, що напруга у світі посилюється через продовження нарощування військових сил РФ на кордоні з Україною. Це спричинило виникнення низки пересторог з боку українських спецслужб через можливе повномасштабне вторгнення Росії на території української держави.

Також "Телеграф" повідомляв, що за словами глави Міністерства оборони України Олексія Рєзнікова відомо, що зараз на кордоні перебувають близько 94 тисяч військовослужбовців РФ, але якщо країна-агресор продовжуватиме нарощувати свої сили, то їх чисельність може збільшитись до 175 тисяч.

Тим часом російська сторона пригрозила НАТО війною, побоюючись розширення сил альянсу на схід, враховуючи території української держави, а захід, своєю чергою, оцінив пропозиції Росії, назвавши їх "божевільними".