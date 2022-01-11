"На кону – украинское государство", – сможет ли Зеленский усадить за стол переговоров Путина

Эксперты рассказали, чего может достичь Украина в случае новых нормандских переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прибывшими в Киев советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Стороны обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе, а также возможность встречи глав государств Нормандского формата.

Примечательным стало заявление Зеленского о том, что "пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта". Он также подчеркнул готовность к необходимым решениям в ходе нового саммита стран "нормандской четверки".

Эксперты прокомментировали "Телеграфу" перспективы такой встречи.

Надежды на переговоры – иллюзорны

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука отмечает:

"Как и подавляющее большинство заявлений политиков, основная часть этого "нормандского" заявления Зеленского – просто вода. Напомню, что советники глав Германии и Франции перед прибытием в Киев побывали в Москве. И со стороны РФ – абсолютный скепсис по итогам их встречи с замруководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Подчеркивается, что никаких подвижек, прорывов не произошло. Козак дал понять, что всё – бесперспективно. А если такая оценка звучит со стороны России, не вижу причин для оптимизма со стороны Украины".

Георгий Тука призывает трезво оценивать ситуацию. По его словам, пока не будет разрешен конфликт, связанный с позицией РФ-НАТО, РФ-США, после того как Путин выставил свой ультиматум, который он таковым не считает, ожидать встреч в рамках Нормандского формата не стоит.

"Для Кремля на первом месте в данный момент – не вопросы Нормандского формата, не решение проблем конфликта на востоке Украины, а отношения между РФ и США, РФ и НАТО. И Кремль сейчас будет заниматься исключительно этим, – уверен Георгий Тука. – Именно потому надежды на встречу в рамках Нормандского формата в ближайшее время – иллюзорны".

Три повода для саммита

Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан предполагает, что в начале 2022 года сложились благоприятные условия для проведения следующего саммита в рамках Нормандского формата.

"Во-первых, во Франции близятся президентские выборы. Следовательно, Эмманюэлю Макрону необходимо продемонстрировать хоть какие-то успехи на международной арене, – поясняет он. – Во-вторых, новый канцлер ФРГ Олаф Шольц уже приступил к работе и заинтересован в самоутверждении через внешнеполитические успехи. Ведь оставаться в течение длительного времени в роли бледной тени Меркель – это политическое самоубийство для него. В-третьих, Россия демонстрирует беспрецедентную дипломатическую активность. Не сумев достичь быстрых и желаемых для себя результатов в переговорах с Вашингтоном, она может использовать Норманди, как дополнительный инструмент давления на Запад – и одновременно как элемент демонстрации своих "добрых" намерений. Ну а то, что к переговорам готова Украина и лично президент Зеленский, ни у кого и ранее не вызывало сомнений. Тем более, что Зеленский как раз пересек экватор своей президентской каденции – и ему крайне необходимо продемонстрировать избирателям хоть какой-то прогресс в вопросе выполнения своих предвыборных обещаний, в частности, по установлению мира на Донбассе".

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Прогнозировать результаты вероятных переговоров глав государств Нормандского формата пока сложно, считает Вадим Трюхан. И подчеркивает, что на данный момент нет фактов, которые могли бы свидетельствовать о готовности России идти на компромиссы.

"В то же время, – продолжает дипломат, – Украине отступать некуда. Ведь на кону – украинское государство. Рассчитывать на какие-либо стратегические договоренности не стоит. Но, по примеру Парижского саммита (состоялся в декабре 2019), возможно выйти на какую-то совместную декларацию общего плана с ограниченным перечнем конкретных совместных действий. Освобождение военнопленных и политических заложников, очередное перемирие, а также открытие новых и разблокирование старых КПВВ на линии столкновения – вполне достижимый результат, который действительно отвечал бы интересам всех привлеченных сторон. Не исключена и возможность достижения прогресса в вопросе постепенного восстановления торгово-экономических, гуманитарных и других контактов с временно оккупированными территориями".

Напомним, что на этой неделе состоится ряд переговоров между Россией и Советом НАТО (12 января в Брюсселе), а также консультации 14 января в Вене россиян и Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Суть – обсуждение выдвинутых Россией требований к США и НАТО относительно "гарантий безопасности". Речь о не продвижении Альянса на Восток, не вступлении в НАТО Украины, Грузии, Молдовы и так далее. В свою очередь, Запад требует деэскалации на украино-российской границе, урегулирования конфликта на Донбассе.

Ранее "Телеграф" рассказал о том, чем завершилась встреча делегаций США и РФ в Женеве 10 января.