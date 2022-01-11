Укр

Без иллюзий: генерал назвал конечную цель Путина в Украине

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Путину важно собрать своё "Союзное государство"
Путину важно собрать своё "Союзное государство"

Украине стоит воспользоваться паузой, возникшей из-за протестов в Казахстане

Россия во главе с президентом Владимиром Путиным на некоторое время отвлечена событиями в Казахстане, однако после стабилизации там обстановки снова сосредоточится на Украине.

Об этом генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал в комментарии "Телеграфу".

По его словам, Казахстан Россия рассматривает как кандидата в Союзные государства. В списке таких стран уже есть Беларусь, и в дальнейшем Кремль планирует расширять его, и рано или поздно дело дойдет до Украины.

"Это не более чем пауза, Путин не оставит нас в покое", — подчеркивает Романенко, добавляя, что чем дольше эта пауза, тем лучше для Украины.

"Хоть Путину до Ленина далековато по многим параметрам, но их роднит то, что оба видели частью Союза Украину – причем как центровое звено. РФ будет затаскивать Украину не просто в орбиту своего влияния, но в Союзное государство", — подытожил генерал.

Напомним, как сообщал "Телеграф", у границ Украины сосредоточено уже до 175 тысяч российских военных, при этом их число постепенно увеличивается.

Буквально на днях The New York Times опубликовала свежую карту расположения войск РФ у границ Украины.

При этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что в случае нападения России на Украину 9 из 10 граждан выйдут защищать родину.

Теги:
#Украина #Россия #Казахстан #Игорь Романенко
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