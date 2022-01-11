Без ілюзій: генерал назвав кінцеву мету Путіна в Україні

Україні варто скористатися паузою, що виникла через протести в Казахстані

Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним на деякий час відволіклася на події в Казахстані, однак після стабілізації обстановки знову зосередиться на Україні.

Про це генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів у коментарі "Телеграфу".

За його словами, Казахстан Росія розглядає як кандидата у Союзні держави. У списку таких країн уже є Білорусь, і надалі Кремль планує розширювати його, і рано чи пізно дійде до України.

"Це не більше ніж пауза, Путін не дасть нам спокою", — підкреслює Романенко, додаючи, що чим довша ця пауза, тим краще для України.

"Хоча Путіну до Леніна далеко за багатьма параметрами, але їх ріднить те, що обидва бачили частиною Союзу Україну – причому як центрову ланку. РФ затягуватиме Україну не просто в орбіту свого впливу, а й у Союзну державу", — підсумував генерал.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", біля кордонів України зосереджено вже до 175 тисяч російських військових, при цьому їх кількість поступово збільшується.

Буквально днями The New York Times опублікувала нову карту розташування військ РФ біля кордонів України.

При цьому глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що у разі нападу Росії на Україну 9 із 10 громадян вийдуть захищати батьківщину.