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У каждого свой президент: полиция Киева оконфузилась с фотографией Зеленского

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В Киеве на стенде полиции повесили фото не Зеленского, а Голобородько Новость обновлена 15 февраля 2022, 14:18
В Киеве на стенде полиции повесили фото не Зеленского, а Голобородько

В сети ситуацию восприняли с юмором, молв, что именно Голобородько народ и избрал.

В Главном управлении национальной полиции в Киеве оконфузились с фотографией президента Украины Владимира Зеленского, повесив на стенд фото персонажа из телесериала, в котором играл глава государства до своей высокой должности.

На это обратил внимание журналист "Украинской правды" Михаил Ткач и опубликовал соответствующие кадры на своей странице в Facebook.

Дело в том, что вместо официального фото президента на стенд "Руководство государства" стражи порядка повесили фото Василия Голобородько — персонажа из сериала "Слуга народа", которого сыграл Зеленский.

Фото персонажа Зеленского повесили в отделении Нацполиции Киева
Фото персонажа Зеленского повесили в отделении Нацполиции Киева
На стенде "Руководство государства" фото Василия Голобородько из сериала "Слуга народа"
На стенде "Руководство государства" фото Василия Голобородько из сериала "Слуга народа"

Пользователи Facebook информацию журналиста восприняли иронически. Некоторые отметили, что все правильно, ведь люди голосовали за Голобородько, а не Зеленского. Еще часть поделилась мнением, что "у каждого свой президент".

А еще один пользователь предложил, по его мнению, лучшее фото Зеленского для отделения полиции.

Не обошлось без упоминания слов Владимира Зеленского, который просил не вешать его фото в рамке в кабинетах чиновников.

Напомним, что бизнесмен Игорь Коломойский сообщил некоторые подробности скандала президента Владимира Зеленского и одного из самых богатых людей Украины Рината Ахметова. По его словам, конфликт между Зеленским и Ахметовым мог вспыхнуть из-за нехватки уважения, а не из-за законопроектов.

Добавим, что конфликт вылился в публичную плоскость в ноябре прошлого года, когда Зеленский заявил о возможности госпереворота в Украине, связанного с Ахметовым. Противостояние коснулось и телеканалов Ахметова, на которые перестали ходить "Слуги народа", а в программах много критикуют власть и Зеленского, в частности.

Теги:
#Киев #Полиция #Фото #Владимир Зеленский
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