У каждого свой президент: полиция Киева оконфузилась с фотографией Зеленского

В сети ситуацию восприняли с юмором, молв, что именно Голобородько народ и избрал.

В Главном управлении национальной полиции в Киеве оконфузились с фотографией президента Украины Владимира Зеленского, повесив на стенд фото персонажа из телесериала, в котором играл глава государства до своей высокой должности.

На это обратил внимание журналист "Украинской правды" Михаил Ткач и опубликовал соответствующие кадры на своей странице в Facebook.

Дело в том, что вместо официального фото президента на стенд "Руководство государства" стражи порядка повесили фото Василия Голобородько — персонажа из сериала "Слуга народа", которого сыграл Зеленский.

Фото персонажа Зеленского повесили в отделении Нацполиции Киева

На стенде "Руководство государства" фото Василия Голобородько из сериала "Слуга народа"

Пользователи Facebook информацию журналиста восприняли иронически. Некоторые отметили, что все правильно, ведь люди голосовали за Голобородько, а не Зеленского. Еще часть поделилась мнением, что "у каждого свой президент".

А еще один пользователь предложил, по его мнению, лучшее фото Зеленского для отделения полиции.

Не обошлось без упоминания слов Владимира Зеленского, который просил не вешать его фото в рамке в кабинетах чиновников.

Напомним, что бизнесмен Игорь Коломойский сообщил некоторые подробности скандала президента Владимира Зеленского и одного из самых богатых людей Украины Рината Ахметова. По его словам, конфликт между Зеленским и Ахметовым мог вспыхнуть из-за нехватки уважения, а не из-за законопроектов.

Добавим, что конфликт вылился в публичную плоскость в ноябре прошлого года, когда Зеленский заявил о возможности госпереворота в Украине, связанного с Ахметовым. Противостояние коснулось и телеканалов Ахметова, на которые перестали ходить "Слуги народа", а в программах много критикуют власть и Зеленского, в частности.