У кожного свій президент: поліція Києва осоромилась з фотографією Зеленського

У мережі ситуацію сприйняли з гумором, мовляв, що саме Голобородька народ і обрав.

У Головному управлінні національної поліції у Києві осоромилися з фотографією президента України Володимира Зеленського, вчепивши на стенд фото персонажа з телесеріалу, у якому грав глава держави до своєї високої посади.

На це звернув увагу журналіст "Української правди" Михайло Ткач та опублікував відповідні кадри на власній сторінці у Facebook.

Річ у тому, що замість офіційного фото президента на стенд "Керівництво держави" правоохоронці вчепили фото Василя Голобородька — персонажа з серіалу "Слуга народу", якого зіграв Зеленський.

Фото персонажа Зеленського повісили у відділку Нацполіції Києва

На стенді "Керівництво держави" фото Василя Голобородька із серіалу "Слуга народу"

Користувачі Facebook інформацію журналіста сприйняли іронічно. Дехто зазначив, що все правильно, адже люди голосували за Голобородька, а не Зеленського. Ще частина поділилася думкою, що "у кожного свій президент".

А ще один користувач запропонував, на його думку, краще фото Зеленського для відділку поліції.

Не обійшлося без згадки слів Володимира Зеленського, який просив не вішати його фото у рамці у кабінетах високопосадовців.

Нагадаємо, що бізнесмен Ігор Коломойський повідомив деякі подробиці скандалу президента Володимира Зеленського та одного з найбагатших людей України Ріната Ахметова. За його словами, конфлікт між Зеленським і Ахметовим міг спалахнути через брак поваги, а не через законопроєкти.

Додамо, що конфлікт вилився у публічну площину у листопаді минулого року, коли Зеленський заявив про можливість держперевороту в Україні, пов’язану з Ахметовим. Протистояння зачепило і телеканали Ахметова, на які перестали ходити "Слуги народу", а у програмах багато критикують владу та Зеленського, зокрема.