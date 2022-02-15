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У кожного свій президент: поліція Києва осоромилась з фотографією Зеленського

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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У Києві на стенді поліції повісили фото не Зеленського, а Голобородька Новина оновлена 15 лютого 2022, 14:03
У Києві на стенді поліції повісили фото не Зеленського, а Голобородька

У мережі ситуацію сприйняли з гумором, мовляв, що саме Голобородька народ і обрав.

У Головному управлінні національної поліції у Києві осоромилися з фотографією президента України Володимира Зеленського, вчепивши на стенд фото персонажа з телесеріалу, у якому грав глава держави до своєї високої посади.

На це звернув увагу журналіст "Української правди" Михайло Ткач та опублікував відповідні кадри на власній сторінці у Facebook.

Річ у тому, що замість офіційного фото президента на стенд "Керівництво держави" правоохоронці вчепили фото Василя Голобородька — персонажа з серіалу "Слуга народу", якого зіграв Зеленський.

Фото персонажа Зеленського повісили у відділку Нацполіції Києва
Фото персонажа Зеленського повісили у відділку Нацполіції Києва
На стенді "Керівництво держави" фото Василя Голобородька із серіалу "Слуга народу"
На стенді "Керівництво держави" фото Василя Голобородька із серіалу "Слуга народу"

Користувачі Facebook інформацію журналіста сприйняли іронічно. Дехто зазначив, що все правильно, адже люди голосували за Голобородька, а не Зеленського. Ще частина поділилася думкою, що "у кожного свій президент".

А ще один користувач запропонував, на його думку, краще фото Зеленського для відділку поліції.

Не обійшлося без згадки слів Володимира Зеленського, який просив не вішати його фото у рамці у кабінетах високопосадовців.

Нагадаємо, що бізнесмен Ігор Коломойський повідомив деякі подробиці скандалу президента Володимира Зеленського та одного з найбагатших людей України Ріната Ахметова. За його словами, конфлікт між Зеленським і Ахметовим міг спалахнути через брак поваги, а не через законопроєкти.

Додамо, що конфлікт вилився у публічну площину у листопаді минулого року, коли Зеленський заявив про можливість держперевороту в Україні, пов’язану з Ахметовим. Протистояння зачепило і телеканали Ахметова, на які перестали ходити "Слуги народу", а у програмах багато критикують владу та Зеленського, зокрема.

Теги:
#Київ #Поліція #Фото #Володимир Зеленський
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