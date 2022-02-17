Зеленский снова предложил Путину встретиться, в Кремле ответили

Реакция Кремля весьма неоднозначная

Президент Украины Владимир Зеленский предложил коллеге из РФ Владимиру Путину провести переговоры в связи с угрозой полномасштабной войны. В Кремле ответили на данное предложение весьма неоднозначно.

Так, Владимир Зеленский 17 февраля сообщил, что неоднократно предлагал Путину обсудить ситуацию лично. Президент Украины убежден, что дипломатия начнется только за столом переговоров и сказал, что его устроит любой формат.

Однако , по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, которого цитируют российские СМИ, цели возможных переговоров двух лидеров так и не были названы, в связи с чем ответить на данное предложение Москва не может, хотя то, что предложения Украины поступали, подтверждает.

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Напомним, что с предложением трехсторонней встречи политиков выступил президент Турции Реджеп Эрдоган.

По словам Эрдогана, окончательное решение насчет проведения переговоров должны принять в Кремле. При этом Зеленский, как утверждает турецкий лидер, благосклонно относится к подобному предложению.

"Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров", — заявил 16 февраля Эрдоган.

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Следует напомнить, что Турция уже не впервые предлагает свои услуги в качестве посредника между Киевом и Москвой. Впервые о возможности провести трехсторонний саммит Эрдоган говорил еще в начале февраля после того, как побывал с официальным визитом в столице Украины.