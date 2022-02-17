Зеленський знову запропонував Путіну зустрітися, у Кремлі відповіли

Реакція Кремля дуже неоднозначна

Президент України Володимир Зеленський запропонував колезі з РФ Володимиру Путіну провести переговори щодо загрози повномасштабної війни. У Кремлі відповіли на цю пропозицію дуже неоднозначно.

Так, Володимир Зеленський 17 лютого повідомив, що неодноразово пропонував Путіну обговорити ситуацію особисто. Президент України переконаний, що дипломатія розпочнеться лише за столом переговорів та сказав, що його влаштує будь-який формат.

За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, якого цитують російські ЗМІ, цілі можливих переговорів двох лідерів так і не були названі, у зв’язку з чим відповісти на цю пропозицію Москва не може.

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Нагадаємо, що із пропозицією тристоронньої зустрічі політиків виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

За словами Ердогана, остаточне рішення щодо проведення переговорів мають ухвалити у Кремлі. При цьому Зеленський, як стверджує турецький лідер, прихильно ставиться до подібної пропозиції.

"Якщо пан Путін так само позитивно підійде до цього питання, сподіваюся, ми зможемо зустрітися у Стамбулі чи Анкарі. А поки що я хочу дізнатися у нього, як він дивиться на це, під час телефонних переговорів", — заявив 16 лютого Ердоган.

Слід нагадати, що Туреччина вже не вперше пропонує свої послуги як посередник між Києвом та Москвою. Вперше про можливість провести тристоронній саміт Ердоган говорив ще на початку лютого після того, як побував із офіційним візитом у столиці України.