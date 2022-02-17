Укр

Зеленский попросил еще одну страну помочь встретиться с Путиным

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Зеленский и Владимир Путин Новость обновлена 17 февраля 2022, 16:57
Владимир Зеленский и Владимир Путин

Подобная просьба была направлена и лидерам других стран.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился за помощью к Италии, чтобы организовать встречу между ним и российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом заявил премьер Италии Марио Драги после саммита ЕС по вопросу эскалации напряжения на границе Украины, передает BlogSicilia.

Он сообщил, что накануне визита в Москву переговорил с Зеленским и услышал от него вопрос о том, возможна ли помощь его страны в вопросе организации таких переговоров.

"Такая же просьба была адресована сегодня и другим (главам европейских стран, — ред.)", — сказал Драги.

По его словам, добиться этого будет непросто, однако на сегодняшний день цель Европы заключается в том, чтобы лидеры Украины и России сели за стол переговоров.

Как сообщалось ранее, Зеленский неоднократно заявлял, что готов ко встрече с Путиным. В российском МИД тоже заявляли, что готовы организовать такую встречу, однако заявили, что Москва не хочет обсуждать темы оккупированных украинских территорий. Президент Украины на такое требование ответил крайне резко.

17 февраля, Зеленский еще раз подтвердил свое желание переговорить с Путиным, но в Кремле заявили, что пока не могут ответить на запросы украинской стороны.

Теги:
#Украина #Италия #Россия #Марио Драги #Владимир Путин #Владимир Зеленский
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