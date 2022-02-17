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Зеленський попросив ще одну країну допомогти зустрітися із Путіним

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Володимир Зеленський та Володимир Путін Новина оновлена 17 лютого 2022, 16:39
Володимир Зеленський та Володимир Путін

Подібне прохання було надіслано і лідерам інших країн.

Президент України Володимир Зеленський звернувся за допомогою до Італії, щоб організувати зустріч між ним та російським президентом Володимиром Путіним.

Про це заявив прем’єр Італії Маріо Драгі після саміту ЄС щодо ескалації напруги на кордоні України, передає BlogSicilia.

Він повідомив, що напередодні візиту до Москви переговорив із Зеленським і почув від нього питання про те, чи можлива допомога його країни щодо організації таких переговорів.

"Таке ж прохання було адресоване сьогодні й іншим (главам європейських країн, — ред.)", — сказав Драгі.

За його словами, досягти цього буде непросто, проте на сьогодні ціль Європи полягає в тому, щоб лідери України та Росії сіли за стіл переговорів.

Як повідомлялося раніше, Зеленський неодноразово заявляв, що готовий до зустрічі з Путіним. У російському МЗС також заявляли, що готові організувати таку зустріч, проте заявили, що Москва не хоче обговорювати теми окупованих українських територій. Президент України на таку вимогу відповів вкрай різко.

17 лютого, Зеленський ще раз підтвердив своє бажання переговорити з Путіним, але у Кремлі заявили, що поки що не можуть відповісти на запити української сторони.

Теги:
#Україна #Італія #Росія #Маріо Драгі #Володимир Путін #Володимир Зеленський
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