Зеленский четко объяснил, для чего ему встреча с Путиным
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Встреча президентов позволит "разблокировать" отношения между Киевом и Москвой.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему его возможная встреча с главой Кремля Владимиром Путиным будет важным событием для обеих стран.
Об этом он рассказал в интервью для РБК-Украина.
Украинский президент убежден, что сама встреча будет важным сигналом для понимания, чего хотят достичь стороны. Он убежден, что это "точно разблокирует" отношения между Киевом и Москвой.
" Мы встретились, сказали то, что считаем нужным, услышали друг друга, и поняли, есть ли смысл нам через полгода встречаться и продолжать разговор", — сказал Зеленский.
Он не стал исключать, что встреча завершится без каких-то договоренностей, но это позволит понять изменится ли что-то в течении следующих 5-10 лет. По словам Зеленского, это тоже будет позитивным результатом для нашей страны.
"Потому что хуже всего жить в неопределенности", — подытожил он.
Напомним, Зеленский неоднократно заявлял, что готов провести встречу с Путиным, кроме того президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что может принять этот саммит в столице его страны.
Впрочем, в Москве наотрез отказываются говорить о вопросах оккупированных украинских территорий, что на Банковой восприняли очень резко.
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