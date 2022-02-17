Зеленський чітко пояснив, навіщо йому зустріч з Путіним

Зустріч президентів дозволить "розблокувати" відносини між Києвом та Москвою.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому його можлива зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним буде важливою подією для обох країн.

Про це він розповів в інтерв’ю для РБК-Україна.

Український президент переконаний, що сама зустріч буде важливим сигналом для розуміння чого хочуть досягти сторони. Він переконаний, що це "точно розблокує" відносини між Києвом та Москвою.

"Ми зустрілися, сказали те, що вважаємо за потрібне, почули один одного, і зрозуміли, чи є сенс нам через пів року зустрічатися і продовжувати розмову", — сказав Зеленський.

Він не став виключати, що зустріч завершиться без будь-яких домовленостей, але це дозволить зрозуміти, чи зміниться щось упродовж наступних 5-10 років. За словами Зеленського, це також буде позитивним результатом для нашої країни.

"Бо найгірше жити в невизначеності", — підсумував він.

Читайте також: Категорія Політика Зеленський попросив ще одну країну допомогти зустрітися із Путіним Подібне прохання було надіслано і лідерам інших країн.

Нагадаємо, Зеленський неодноразово заявляв, що готовий провести зустріч з Путіним, крім того, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що може прийняти цей саміт у столиці його країни.

Втім, у Москві навідріз відмовляються говорити про питання окупованих українських територій, що на Банковій сприйняли дуже різко.