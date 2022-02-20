Не только Украина: в Великобритании назвали новую вероятную цель Путина

Под угрозой находится сразу несколько государств

Если президент России Владимир Путин отдаст приказ о вторжении в Украину, вскоре в Европе у него появятся и другие "цели". Среди них — и страны Балтии.

Такого мнения придерживается глава Минобороны Великобритании Лиз Трасс, сообщает The Mail on Sunday.

По мнению чиновницы, главной целью Путина является оккупация стран, которые ранее входили в состав Советского Союза.

"Нам нужно остановить Путина, потому что он не ограничится Украиной", — обратилась Трасс к мировому сообществу.

Министр уверена, что глава Кремля мечтает вернуть СССР былую славу, для чего необходимо вернуть под контроль все бывшие республики.

Если предположить, что Москва все же развяжет полномасштабную войну с Украиной, говорит Лиз Трасс, вскоре после этого начнут страдать и другие государства. Среди таких она называет страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва), а также регион западных Балкан. В этот список можно отнести Болгарию, Словению, Хорватию и т.п.

Чиновница напомнила, что Путин сам публично заявлял о желании "восстановить великую Россию", поэтому его аппетиты могут угрожать независимости и спокойствию Европы.

Следует добавить, что вместе с заявлениями главы Минобороны Британии в схожем русле высказался и премьер-министр страны Борис Джонсон. Среди прочего он выразил беспокойство насчет вероятного плана Путина создать вокруг Киева настоящую облогу из российских военных. Также политик добавил, что сейчас напряженность практически достигла того же предела, что был в мире во время Второй Мировой войны.

Также "Телеграф" писал, что на протяжении нескольких последних дней на Донбассе отмечается повышенная активность российских боевиков. Фиксируются множественные провокации, а также начата "эвакуация" местных жителей в Россию.