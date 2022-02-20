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Не тільки Україна: у Великій Британії назвали нову ймовірну мету Путіна

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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На думку Трас, світова громадськість має об’єднатися Новина оновлена 20 лютого 2022, 14:28
На думку Трас, світова громадськість має об’єднатися

Під загрозою перебуває одразу кілька держав

Якщо президент Росії Володимир Путін віддасть наказ про вторгнення в Україну, незабаром у Європі у нього з’являться й інші "цілі". Серед них — і країни Балтії.

Такої думки дотримується глава Міноборони Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє The Mail on Sunday.

На думку чиновниці, головною метою Путіна є окупація країн, які раніше входили до складу Радянського Союзу.

"Нам треба зупинити Путіна, тому що він не обмежиться Україною", — звернулася Трасс до світової спільноти.

Міністр упевнена, що очільник Кремля мріє повернути СРСР колишню славу, для чого йому знадобиться повернути під контроль усі колишні республіки.

Якщо припустити, що Москва все ж таки розв’яже повномасштабну війну з Україною, каже Ліз Трасс, незабаром почнуть страждати й інші держави. Серед таких вона називає країни Балтії (Естонія, Латвія та Литва), а також регіон західних Балкан. До цього списку можна віднести Болгарію, Словенію, Хорватію тощо.

Чиновниця нагадала, що Путін сам публічно заявляв про бажання "відновити велику Росію", тож його апетити загрожують незалежності та спокою Європи.

Слід додати, що разом із заявами глави Міноборони Британії у схожому руслі висловився і прем’єр-міністр країни Борис Джонсон. Серед іншого, він висловив занепокоєння щодо ймовірного плану Путіна створити навколо Києва справжню осаду з російських військових. Також політик додав, що наразі напруга практично досягла тієї самої межі, що панувала у світі під час Другої Світової війни.

Також "Телеграф" писав, що протягом кількох останніх днів на Донбасі відзначається підвищена активність російських бойовиків. Фіксуються численні провокації, а також розпочато "евакуацію" місцевих жителів до Росії.

Теги:
#Україна #Велика Британія #Росія #Війна #Володимир Путін
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