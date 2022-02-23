Путин воссоздает СССР, а жители РФ не понимают, что война уже идет: экс-депутат Госдумы рассказал о страхе россиян

Россиянин полагает, что Путин хочет создать некий "союз суверенных славянских республик"

Президент РФ Владимир Путин, развязав войну с Украиной, замахнулся на создание СССР версии 2.0.

Об этом в программе "Личное доказательство" на телеканале OBOZREVATEL заявил российский оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (экс-член фракции "Справедливая Россия", был единственным депутатом, выступившим против аннексии Крыма. С 2014 года проживает в эмиграции).

Он говорит, что, судя по событиям в Беларуси и Казахстане, президент РФ "хочет собрать эти пазлы в социалистический союз".

"Я думаю, что это действительно план, — говорит россиянин. — Вполне вероятно, что это новое государство и будет называться "СССР", только не "советский" и не "социалистический", а некий "союз суверенных славянских республик".

Россияне, убежден Пономарев, не осознают, что союз этот создается путем войны. Дескать, в РФ 90% населения верит, что в Украине якобы идет внутренний гражданский конфликт.

"Они признают, что Россия помогает, "и это правильно помочь русскоязычным, нашим братьям". Но то, что Россия является стороной конфликта, нет, подавляющее большинство скажет, что это не так. При этом они очень боятся войны. Сейчас очень актуализирован вопрос этого страха", — говорит политик.

Напомним, что Владимир Путин кардинально изменил свою стратегию по отношению к Украине. По словам политологов, Россия отказалась от воплощаемой ранее стратегии интеграции ОРДЛО в Украину (путем предоставления Украине "особого статуса" ОРДЛО и закрепления его в Конституции). А новый план Кремля исключает какие-либо официальные отношения с руководством Украины в будущем, а на переговоры будут отправлять предводителей квазиреспублик ОРДЛО.