У Путина готовы к переговорам с Зеленским

В РФ готовы к переговорам с Украиной.

На второй день полномасштабного российского вторжения в Украину в Кремле заявили, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским все еще возможны.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков во время брифинга.

Песков подтвердил, что Кремль до сих пор считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины и готов вести с ним переговоры.

"Зеленский заявил о готовности к переговорам о нейтральном статусе Украины, проанализируем его, считаем скорее движением в сторону позитива", — цитирует Пескова "Политика Страны".

Примечательно, что на пресс-конференции 25 февраля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ не признает Украину демократической страной. Также Лавров заявил, что переговоры начнутся только после того, как Украина сложит оружие. Добавим, что росСМИ запустили фейк о планах Украины прогнуться перед Москвой, однако в Украине развенчали этот миф.

Ранее сообщалось, что в Украине был сбит "неимеющий аналогов" Су-35 российских оккупантов.