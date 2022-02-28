В Раде готовят двойной удар по России: подробности

ООН может изгнать Россию, а граждане РФ — потерять имущество в нашей стране

В понедельник, 28 февраля, нардепы на заседании Согласительного совета приняли несколько важных решений, которые ударят по стране-агрессоре — России.

Как сообщил на своей странице в "Фейсбуке" народный депутат Дмитрий Разумков, они с коллегами уже готовят законопроект насчет конфискации российских активов на территории Украины. О чем именно речь и какой ущерб будет нанесен РФ — станет известно позже.

Кроме того, нардепы просят принять Украину в Евросоюз по спецпроцедуре. Также народные избранники обратятся в Генассамблею ООН и попросят исключить оттуда Россию.

По словам Разумкова, в данных вопросах все фракции Рады едины.

Напомним, Великобритания ввела санкции сразу против трех российских банков — "Открытие", "Совкомбанк" и "Внешэкономбанк".

Ранее также сообщалось, что Швейцария, которая является нейтральным государством, введет против РФ такие же санкции, как и Евросоюз.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в Евросоюзе. Это произошло на фоне переговоров украинской делегации с россиянами в Беларуси.

Однако день, в первую очередь, запомнится страшными обстрелами жилых кварталов Харькова российскими "Градами".