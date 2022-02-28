У Раді готують подвійний удар по Росії: подробиці
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ООН може вигнати Росію, а громадяни РФ втратити майно в нашій країні
У понеділок, 28 лютого, нардепи на засіданні Погоджувальної ради ухвалили кілька важливих рішень, які вдарять по країні-агресорі – Росії.
Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат Дмитро Разумков, вони з колегами вже готують законопроект щодо конфіскації російських активів на території України. Про що саме мова і яких збитків буде завдано РФ — стане відомо пізніше.
Крім того, нардепи просять прийняти Україну до Євросоюзу за спецпроцедурою. Також народні обранці звернуться до Генасамблеї ООН та попросять виключити звідти Росію.
За словами Разумкова, у цих питаннях усі фракції Ради єдині.
Нагадаємо, Великобританія ввела санкції одразу проти трьох російських банків — "Відкриття", "Радкомбанк" та "Зовнішекономбанк".
Раніше також повідомлялося, що Швейцарія, яка є нейтральною державою, запровадить проти РФ такі самі санкції, як і Євросоюз.
Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство країни у Євросоюзі. Це сталося на тлі переговорів української делегації з росіянами у Білорусі.
Однак день насамперед запам’ятається страшним обстрілом житлових кварталів Харкова російськими "Градами".
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