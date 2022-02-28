У Раді готують подвійний удар по Росії: подробиці

ООН може вигнати Росію, а громадяни РФ втратити майно в нашій країні

У понеділок, 28 лютого, нардепи на засіданні Погоджувальної ради ухвалили кілька важливих рішень, які вдарять по країні-агресорі – Росії.

Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат Дмитро Разумков, вони з колегами вже готують законопроект щодо конфіскації російських активів на території України. Про що саме мова і яких збитків буде завдано РФ — стане відомо пізніше.

Крім того, нардепи просять прийняти Україну до Євросоюзу за спецпроцедурою. Також народні обранці звернуться до Генасамблеї ООН та попросять виключити звідти Росію.

За словами Разумкова, у цих питаннях усі фракції Ради єдині.

Нагадаємо, Великобританія ввела санкції одразу проти трьох російських банків — "Відкриття", "Радкомбанк" та "Зовнішекономбанк".

Раніше також повідомлялося, що Швейцарія, яка є нейтральною державою, запровадить проти РФ такі самі санкції, як і Євросоюз.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство країни у Євросоюзі. Це сталося на тлі переговорів української делегації з росіянами у Білорусі.

Однак день насамперед запам’ятається страшним обстрілом житлових кварталів Харкова російськими "Градами".