Укр

"Оккупанта рвем на британский флаг": встречу Зеленского и Джонсона растащили на мемы и фотожабы

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Фантазия украинцев безгранична Новость обновлена 10 апреля 2022, 06:56
Фантазия украинцев безгранична

Через добрые шутки украинцы высказывают свою благодарность британскому политику

Визит премьер-министра Великой Британии Бориса Джонсона в Киев 9 апреля стал большой неожиданностью для многих украинцев. Их совместные фотографии с президентом Владимиром Зеленским быстро заполонили сеть и вскоре стали отличным подспорьем для мемов. При этом — для весьма добрых и позитивных, ведь украинцы знают, что Британия является одним из основных наших помощников в войне против россии.

"Телеграф" сделал подборку лучших мемов и фотожаб о встрече Джонсона и Зеленского. Наслаждайтесь!

Большинство шуток посвящены военным приказам насчет атаки на россиян или же попросту охватывает тематику прогулки по Киеву, которую политики совершили вместе.

Некоторые юзеры удивились внезапности визита Джонсона, о чем также "рассказали" в мемах.

Есть шутки и о том, какие советы мог раздавать британский политик Зеленскому.

Не обошлось и без прикольных сравнений.

Также многие украинцы подчеркнули свое уважение к самому Борису Джонсону, которые не единожды за время войны высказывал свою самую горячую поддержку нашему народу.

Следует напомнить, что мы также писали о подарках, которые были вручены Борису Джонсону и Владимиру Зеленскому. Керамические фигурки петушков, которые получили политики, стали настоящим символом выдержки и стойкости для украинцев из-за очередного исторического фото, которое разошлось по сети.

Теги:
#Украина #Великобритания #Россия #Война #Борис Джонсон #Шутки #Юмор #Мемы #Владимир Зеленский #Фотожабы
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