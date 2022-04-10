"Оккупанта рвем на британский флаг": встречу Зеленского и Джонсона растащили на мемы и фотожабы

Через добрые шутки украинцы высказывают свою благодарность британскому политику

Визит премьер-министра Великой Британии Бориса Джонсона в Киев 9 апреля стал большой неожиданностью для многих украинцев. Их совместные фотографии с президентом Владимиром Зеленским быстро заполонили сеть и вскоре стали отличным подспорьем для мемов. При этом — для весьма добрых и позитивных, ведь украинцы знают, что Британия является одним из основных наших помощников в войне против россии.

"Телеграф" сделал подборку лучших мемов и фотожаб о встрече Джонсона и Зеленского. Наслаждайтесь!

Большинство шуток посвящены военным приказам насчет атаки на россиян или же попросту охватывает тематику прогулки по Киеву, которую политики совершили вместе.

Некоторые юзеры удивились внезапности визита Джонсона, о чем также "рассказали" в мемах.

Есть шутки и о том, какие советы мог раздавать британский политик Зеленскому.

Не обошлось и без прикольных сравнений.

Также многие украинцы подчеркнули свое уважение к самому Борису Джонсону, которые не единожды за время войны высказывал свою самую горячую поддержку нашему народу.

Следует напомнить, что мы также писали о подарках, которые были вручены Борису Джонсону и Владимиру Зеленскому. Керамические фигурки петушков, которые получили политики, стали настоящим символом выдержки и стойкости для украинцев из-за очередного исторического фото, которое разошлось по сети.